Sverige spelar kvartsfinal i ishockey mot Kanada i Vinter OS 2022. Här kan du få hjälp med att se Sverige – Kanada stream. Vi visar dig även vilken kanal som kommer sända matchen på TV.

Som förväntat har både Sverige och Kanada gått vidare till kvartsfinalerna. Nu möts lagen mot varandra – i något som skulle kunna varit en OS-final.

För att streama Sverige – Kanada, ishockey under OS så kan du titta in hos DiscoveryPlus. Där visar de all sport från OS 2022. Du kan även sända Sverige – Kanada på TV. Det är kanal 5 som visar matchen.