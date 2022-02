OS 2022 – 9 Februari (9/2) – Tider & svenska höjdpunkter

Onsdagen den 9 februari så kommer programmet för Vinter OS 2022 att bjuda på slalom, ishockey och mycket mer.

Dagen erbjuder även flera tider med svenskt deltagande. Kolla in vilka höjdpunkter so finns under den 9/2. Vi radar upp alla svenskar under OS 2022 som tävlar under dagen.

Vi har i vanlig ordning vårt bästa speltips inför OS den 9 feb. Vi har där valt att ta fram de odds vi anser har goda chanser att gå in.

Dagens speltips

Vi hugger in på en av premiärmatcherna från ishockeyturneringen för herrar. Där går Ryssland mot Schweiz i en match – och vi tycker oss se generösa OS odds på rysk vinst.