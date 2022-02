Nils Van der Poel OS-guld & Världsrekord: 10 000 m skridskor

Han gör det igen! Nils Van der Poel tar sitt andra OS-guld – och slår ett nytt världsrekord i 10 000 m, skridskor. Svensken har nu fullbordat sina högt uppsatta mål – och har hintat om att lägga ner karriären(?!).

Nils Van der Poel tog tidigt på morgonen sitt andra OS-guld – på sitt andra försök. Det är nog ingen som är helt förvånad. Svensken var storfavorit att vinna. Inte mindre blev förväntningarna när Nils Van der Poel vann OS-guld på distansen 5000 m.

Nu kan han stolt presentera sig som olympisk guldmedaljör på även 10 000 m.

”Det här kan inte bli annat än OS-guld!” – och vi tar ut segern innan sista heatet är avgjort!

Guld & världsrekord – ”Krossar världsrekordet!”

Inför starten så gissar vi att många svenskar satt nervösa i soffan. Ska han klara det? Blir det ett platt fall? Blir det både guld och världsrekord? Oavsett vilken känsla man hade – så gjorde Nils Van der Poel ingen besviken. Det blev en maxutdelning.

Patrick Roest var den åkare som inför Nils Van der Poels heat var ledare. Tiden kändes inte överlägsen – utan Nils hade ett bra slagläge. Redan på första varvet så hade svensken en ledning.

Under loppet så hade Van der Poel ett jämnare tempo än vad många av konkurrenterna hade. Det stod ganska klart att det skulle bli en vinnande strategi under dagen lopp.

Aldrig några problem

Det såg väldigt stabilt ut under hela loppet. Under loppet gav kommentatorn & experten från Discoverys OS-studio oss i TV-soffan lugnande rapporter löpande under Nils Van der Poels lopp. Det hela kändes tryggt – mer orolig för att Nils skulle ramla i kurvorna – än att han skulle tappa tid mot konkurrenter.

Otroligt starkt av Trollhättan-sonen att stå pall för förväntningarna. Vi som har följt Nils vet mycket väl hur stora mål och förväntningar han har på sig själv. Att kunna komma in som en – milt sagt – outsider inom sporten. Till att sedan fullständigt dominera i distansåkning på skridskor. Väldigt unikt – och ofattbart imponerande.

Det känns helt plötsligt som ett ännu roligare OS!