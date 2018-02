Missa inte heller hur du kan sända alla Sveriges macther från OS. Kolla in hur du kan streama vinter OS live & gratis på nätet . Förhoppningsvis hittar du mer information om hur du kan se ishockey från Sveriges damlandslag under OS.

Just nu meddelar Leif Boork att han inte vill att det läggs stort fokus på hans tränarkarriär. Än är den inte över, och damkronorna har fortfarande ett OS som man vill ta sig långt i.

Under tiden som Leif Boork har klivit in som förbundskapten så har det varit turblens kring laget. Många har riktat hård kritik till tränaren, samtidigt som han blivit hyllad från andra håll.

