Därför kommer vi här att hjälpa dig med att kunna streama Real Madrid - Barcelona live. Oavsett om du vill använda din mobil, iPad, dator eller TV. Det gör vi genom att visa vägen till live streaming på nätet, eller meddela vilken kanal som El Clásico kommer att sändas på. Perfekt för dig som vill kunna se en av världens bästa fotbollslag online.

Möjligheten att kunna se El Clasico online finns naturligtvis för alla i Sverige. Däremot finns det lite olika knep för dig som vill kunna streama Real Madrid - Barcelona live. Du kan välja ett knep som på sätt och vis låter dig sända El Clasico. Samtidigt så finns det andra sidor

Real Madrid - FC Barcelona stream

Här kommer vi att redogöra om det är möjligt att kunna streama El Clásico eller inte. Vi känner till att flera kombinerade betting- och streamsidor har tidigare valt att streama Real Madrid - FC Barcelona för sina aktiva medlemmar. Här kommer vi att tipsa dig kring vilka sidor på nätet som sänder La Liga online.

En sajt som erbjuder dig att kunna se El Clásico via live streaming är bet365. För att låsa upp alla hundratusentals live streams som bet365 erbjuder per år så behöver göra en insättning. Ser du till att endast ha 50 kronor på ditt konto, eller spelar på odds under de 24 senaste timmarna. Ja, då har du gjort det som krävs för att kunna se El Cláscio stream online.

Att kolla på fotboll inne hos bet365 är fullt möjligt att göra oavsett om du vill se El Clásico på mobil, surfplatta eller dator.

Gå vidare till bet365 Registrera dig eller logga in Gå till live streaming Börja streama El Clasico mellan Barcelona - Real Madrid

Notera återigen att det krävs att du har 50 kr på ditt spelkonto för att streama Real Madrid - Barcelona online

Varje år kommer du att ha chansen att streama El Clásico mellan Barcelona - Real Madrid live. Det händer nämligen att det bjuds på flera matcher mellan lagen per år. Då i La Liga, Copa del Rey, träningsmatcher, eller Champions League.

Det är det tekniskt sett inte då det krävs en insättning eller spel på odds. Däremot så kommer inte dina pengar att försvinna när du börjar streama El Clásico mellan Real Madrid - Barcelona i La Liga. Istället är dina pengar till för att du ska använda på betting.

Det finns även en annan sida som hjälper dig att streama La Liga. Denna sida är ingen mindre än Strive. Där kommer du kunna se matcherna från La Liga för 79 kr i månaden. Möjlighet finns dock att testa denna streamsida i en vecka.

Gå till Strive Skapa ett konto Köp abonnemang för 79 kr i månaden Sänd La Liga & Real Madrid - Barcelona

Vilken TV-kanal sänder El Clasico?

Självklart så är det även många i Sverige som vill kunna se El Clasico på TV. Då gäller det att veta vilken kanal som sänder Real Madrid - FC Barcelona i La Liga.

Det kan variera mellan vilka kanaler som har rättigheter att sända La Liga och matcher som spelas varje år. Vi kan däremot hjälpa dig med vilka kanler som visar matcherna under 2017 & 2018.

De kanaler som väljer att sända La Liga på TV är Viasat. Det innebär att alla som har köpt ett extra kanalpaket hos Viasat kommer att kunna se El Clásico på TV.

En fördel med att se El Clásico på TV och Viasat är att du får sällskap av svenska kommentatorer. Detta är något som du oftast inte får inne hos de sajter som erbjuder El Clásico live stream.

Det är fullt möjligt att kontakta Viasat för att köpa till detta kanalpaket där matchen kommer att visas.

En annan lösning på problemet är att du använder din dator eller mobil för att se El Clasico live streaming. Sedan så kopplar du din enhet till din TV via en HDMI-sladd eller via casting. Då kan du se Real Madrid - FC Barcelona via stream, men ändå på din TV.

Real Madrid vs Barcelona genom tiderna

Med hela 270 matcher mot varandra, så är det två lag som har god koll på varandra. Som du kanske redan vet så är det alltid Real Madrid eller FC Barcelona som alltid tippas för att vinna La Liga. Denna säsong, 2017-18, har Barcelona säkrat titeln redan flera omgångar innan säsongsavslutningen.

Alla dessa matcher skapar en intressant statistik om hur lagen spelat mot varandra genom tiderna.

Nedan hittar du statistik för alla de matcher som spelats i El Clásico mellan Real Madrid och FC Barcelona sedan klubbarna skapades.

Här hittar du resultat & datum kring spelade, och kommande El Clasico matcher mellan Real Madrid & FC Barcelona.

FC Barcelona - Real Madrid, 13 augusti 2017 (1-3) (Spanska supercupen, match 1)

Real Madrid - FC Barcelona, 16 augusti 2017 (2-0) (Spanska supercupen, match 2)

Real Madrid - FC Barcelona, 23 december 2017 (0-3)

Barcelona - Real Madrid, 6 maj 2018 (2-2)

Barcelona - Real Madrid, 28 oktober 2018 (5-1)

Barcelona - Real Madrid, 6 februari 2019 (1-1) (Copa del Rey semifinal, match 1)



Nästa match: Real Madrid - FC Barcelona, den 27/2, 2018. Klockan 21:00 (Copa del Rey semifinal, match 2)

Vinst för Real Madrid 99 Oavgjorda 61 Vinst för FC Barcelona 113 Real Madrid (mål) 446 Barcelona (mål) 477 Spelade matcher 272

Senast uppdaterad: Den 25 februari 2019, kl. 09:50.

Därför är det inte speciellt konstigt att El Clasico är så pass hypat som det är. En match mellan dessa två lag innebär inte bara två talangfulla lag, utan även stor fördel för att plocka hem guldet i La Liga står ofta på spel.

Att sedan båda dessa lag är bästa fotbollslagen i världen i rankning är jättekul. Dessa lag är det inte vi som har rankat till världens bästa lag, utan är utsedda av FIFAs-världsranking. Däremot är det inte speciellt många som skulle argumentera emot att dessa fotbollsklubbar är några av de främsta lagen i världen.

Nästa match, 27/2

Trolig startelva, Real Madrid

Navas

Carvajal - Varane - S. Ramos - Marcelo

Modric - Casemiro - Kroos

L. Vázquez - Benzema - V. Júnior



Skador: Marcos Llorente, Isco (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig startelva, Barcelona

Ter Stegen

S. Roberto - Piqué - Umtiti - Alba

Rakitic - Busquets - A. Vidal

Messi - L. Suárez - Dembélé



Skador: Rafinha, Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen (tveksam)

Avstängningar: -

Biljetter & resor

Det allra bästa viset att kunna sé El Clásico är ju självklart live på arenan där Real Madrid och FC Barcelona spelar. Det finns flera fotbollsturister från Sverige som åker ner till Spanien för att njuta av fotboll från Europas mest klassiska möte.

Vi känner till att det kan vara svårt att få tillgång att köpa biljetter till El Clásico. Oftast så handlar det om att du behöver vara ute i mycket god tid. Biljetterna till matcherna mellan FC Barcelona - Real Madrid brukar sälja som smör. Vilket inte är något överraskning.

Det vi rekommenderar för dig när det kommer till biljetter inför matcherna mellan Real Madrid - Barcelona är att kolla in Viagogo.

Där har man försäljning av biljetter till flera stora matcher inom fotboll i Europa.

Att resa till Spanien för att se La Ligas bästa matcher är vanligt. Det är ett av de resmål som vi håller i vår topplista med bästa fotbollsresor i världen.

Odds & betting

Nästa match: Real Madrid - FC Barcelona, den 27/2, kl. 21:00

Real Madrid - FC Barcelona, den 27/2, kl. 21:00 Odds: Real Madrid (2.70) , Oavgjort (3.50) , Real Madrid (2.45) . Alla odds är hämtade från Bet365

Real Madrid , Oavgjort , Real Madrid . Alla odds är hämtade från Bet365 Streaming: Se live hos bet365

När det börjar dra ihop sig till El Clasico i La Liga, eller i detta fall Copa del Rey, så ser vi att många i Sverige väljer att betta. Det är ganska naturligt att ju större matcher som finns, desto fler använder sig av odds på nätet.

Vi rekommenderar dig helt klart att spela på odds inför El Clásico på samma sajt som du kan streama Real Madrid - Barcelona online. Det låter dig kunna vinna pengar samtidigt som du får tillgång till live streaming i La Liga.

Rent historiskt sett så har oddsen varit väldigt jämna mellan Real Madrid och Barcelona när de ska spela fotboll mot varandra. Oftast så är det det lag som har hemmaplan som har de lägsta oddsen på sig att vinna.

Alla bettingsidor på nätet erbjuder dig att spela på beting under El Clasico. Det är däremot bra om du jämför odds så att du spelar med de bästa möjliga oddsen inför stormatcher som El Clasico. Det kan leda till att du får motta en större vinst med samma insats.

Vi rekommenderar alltid våra läsare att spela på odds inne hos bet365. Där håller de alltid en hög nivå på deras alternativ på betting.

Det är även en god idé att kolla runt efter erbjudanden. Det finns många sidor på nätet som erbjuder dig att spela med odds i samband med stora matcher i Europa.

Hitta dina bästa odds inför El Clasico. Vi på Sportal kommer självklart att uppdatera dig med kampanjer och erbjudanden som du kan använda dig av. Självklart kommer vi bara uppdatera med odds och spel som vi tycker är värda att använda.