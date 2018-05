Se Sverige - Schweiz stream 11/5

Det är väldigt lätt att streama ishockey-VM 2018. Det enda du behöver göra för att se Sverige - Österrike live är att skapa dig ett konto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. Du får då tillgång till alla matcher i ishockey-VM, och dessutom samtliga fotbollsmatcher från Serie A, La Liga och Bundesliga.

Match: Sverige - Österrike, gruppspelsmatch 4 av 7

Datum & tid: Onsdag den 9 maj, 20:15

Arena: Royal Arena, Köpenhamn

Stream: Bet365

Tre Kronor fortsätter att vinna

Det ser ljust ut för Tre Kronor i ishockey-VM. Sverige har radat upp segrar: Vitryssland, Frankrike, Tjeckien och Österrike har alla fått se sig besegrade. Dessutom skedde samtliga segrar under ordinarie tid.



På lördag ställs Tre Kronor mot Slovakien, och här kan du läsa om hur du gör för att streama Sverige - Slovakien.



Dagen därpå är det dags för match mot Schweiz. Schweiz är rankade åtta i världen och blir enligt rankingen, med undantag av Tjeckien, Sveriges hittills svåraste motståndare.



Också om vi tittar på resultaten och tabellen i Grupp A når vi slutsatsen att Schweiz är ett högpresterande landslag. Schweiz står fortfarande utan förlust under ordinarie tid, men har förlorat mot Tjeckien på övertid. Dessa goda prestationer tar Schweiz till en tredjeplats i gruppen, med endast Sverige och Ryssland ovanför sig.



Om Sverige vinner antingen mot Slovakien under lördagen eller mot Schweiz under fredagen säkrar man avancemang till kvartsfinalen.

Speltips

Sverige har vunnit match efter match under detta världsmästerskap, och vi har ingen anledning till att tro att man slutar med det. Vi känner oss säkra på att Sverige övertygar, och vinner matchen under ordinarie tid med minst 2 mål.



Vi spelar därför Sverige -1.5 (Sverige att vinna med minst två mål) till oddset 1.52 på Nordic Bet.