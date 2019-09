Många har hyllat Frölunda under försäsongen och det har varit mycket snack om att laget ser starkare ut än fjolårets trupp, som då vann SM-guld. Ett mycket märkligt påstående då backsidan inte alls håller samma kvalitet denna säsongen samt att målvaktssidan ser relativt svag ut. Tittar vi på vad det var som gjorde att Frölunda förlorade premiären mot Brynäs var just det defensiva spelet som var akilleshälen i Scandinavium.

För dig som inte befinner dig i Sverige och vill se HV71 - Frölunda via live stream finns det möjlighet att se hockeyn direkt hos bet365. De erbjuder sina spelare massvis med streamad sport bara man följer tre enkla steg.

Frölunda åkte på storstryk (2-5) på hemmaplan i premiären mot Brynäs. Frågan är om de har hunnit återhämta sig lagom till kvällens bortamatch mot HV 71, ett annat lag som även dom hade en tuff premiär. Även om det är tidigt i årets grundserie ser vi säsong efter säsong hur det bara skiljer ett poäng i kriget om de sista slutspelsplatserna. Därför kan vi som tänkt följa matchen via live stream förvänta oss en tuff och jämn match mellan två lag som gärna skrinnar av banan med tre poäng.

Nu är äntligen spelschemat för SHL 19/20 i full rullning. Här kommer vi att visa hur man går tillväga för att följa HV 71 - Frölunda via live stream och även framtida omgångar från SHL. Att hitta en live stream på hockey i hög kvalitet kan vara lite klurigt, främst med tanke på hur många bluffsidor som säger sig erbjuda live stream. Vill du hitta en stream på HV71 - Frölunda som är laglig och som håller hög kvalitet har du helt enkelt hittat rätt.

