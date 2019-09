Med det sagt kommer det garanterat bli en tuff match för norrlänningarna mot fjolårets SM-segrare Frölunda. Som tidigare haft det ganska lyckosamt i just Skellefteå Kraft Arena. Allt som oftast blir det jämna drabbingar lagen emellan och det finns inget som pekar på något annat i detta fallet.

Befinner man sig inte i Sverige kan man vända sig till bet365. Där får man inte bara tillgång till en riktigt bra live stream utan där kan man även lägga ett spel på matchen. Följer man ett par enkla steg så finns det ett enormt utbud av sport att följa via live stream.

Det absolut enklaste sättet att få tillgång till en live stream är genom att skaffa ett abonnemang hos Cmore. Då får man tillgång till bland annat fotboll, hockey och golf. Priset landar på runt 400 kronor i månaden men med tanke på all sport man får möjlighet att följa är det ändå relativt prisvärt.

För att streama SHL och matchen uppe i Skellefteå finns det lite olika tillvägagångssätt. En live stream för oss som befinner oss i Sverige och en för de som är på resande fot eller bosatta ute i Världen. Hur som helst finns det riktigt bra möjlighet att titta på hockey via live stream idag.

Är du sugen på att följa kvällens höjdpunkt i form av Skellefteå – Frölunda via live stream visar vi hur enkelt och snabbt det går att hitta en stream. Gästerna Frölunda har gått från klarthet till klarhet samtidigt som Skellefteå kommer till spel med ett blomstrande självförtroende.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.