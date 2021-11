Trolig trupp för Tre Kronor inför OS 2022

Vi är mitt uppe i hockeysäsongen och OS 2022 närmar sig. Vi har fått följa Sveriges bästa ishockeyspelare under hösten och många har säkert redan sina favoriter till vilka man vill ha med i Tre Kronors OS-trupp.

Herrarnas ishockey under OS i Peking, Kina 2022 spelas mellan 4:e – 20:e februari. Sverige har hamnat i samma grupp som Lettland, Slovakien och Finland – där den första matchen för svensk del spelas 10:e februari kl. 05.10(!) mot Lettland. Följ med under OS 2022 via TV och live stream – vi har en tablå med allt det finns att vänta sig!

Än så länge är ingen slutlig trupp klar då den skall offentliggöras först i januari 2022 men vi är många som gärna vill spekulera i hur den slutliga truppen kan komma att se ut – och samtidigt klura kring hur Johan Garpenlöv tänkt sätta ihop kedjeformationerna. Tre namn har faktiskt redan meddelats som klara – och det är inga mindre än Victor Hedman, Mika Zibanejad och Gabriel Landeskog.

Resterande namn i truppen får vi som sagt spekulera kring, och sjukdomar, skador eller mindre bra form under hösten har gjort det besvärligt för några av de mer bekanta namn vi är vana vid att höra i Tre Kronor-sammanhang. Med besvärligt syftar vi till att de alltså bör känna viss oro kring om de i januari är i så pass bra form så att de kan föräras med en plats i den slutliga truppen.

Trolig trupp för Tre Kronor under OS 2022

Tre Kronor skall på spelarsidan bestå av 14 forwards, 8 backar och 3 målvakter. Nedan är en gissning på hur den slutliga truppen kan komma att se ut och även hur tränaren Garpenlöv skulle kunna ställa upp kedjorna.

Målvakter

Markström Lehner Ullmark

Forwards

Landeskog Zibanejad Nylander V. Olofsson Bäckström Forsberg Burakovsky Eriksson Ek E.Lindholm Bratt Backlund Silfverberg

Raymond Pettersson

Backar

Hedman Brodin Karlsson Ekholm Ekman-Larsson Klingberg

Dahlin Forsling

Bra defensiv



Ja, även om det kanske inte är troligt att truppen eller kedjekonstellationer kommer att se ut exakt enligt ovan är det ändå en möjlig uppställning Garpenlöv skulle kunna ha. Som synes kommer alla spelarna från NHL – men vi får inte glömma att Sverige har flera duktiga spelare som huserar i exempelvis Ryssland eller Schweiz som också är med diskussionerna kring vilka som får följa med till Kina.

Börjar vi med målvaktssidan så kommer Markström få förstaspaden om inget drastiskt händer under december månad. Lehners andraplats känns också given medan Ullmark däremot kan känna sig något hotad av Gustavsson i Ottawa som spelat bra under hösten.

Backsidan känns riktigt trygg men det är förstås med viss tveksamhet man sätter Dahlin och Forsling som extrabackar istället för som ordinarie. Erik Karlsson kändes inför säsongen som något osäker – men har spelat upp sig i San Jose efter ett par tuffa säsonger och bör ta en plats i truppen. Det finns även fler backar i ledet bakom som är med och nosar på platserna. Exempelvis har vi Hampus Lindholm, Alexander Edler och Oliver Kylington som kan komma att ta plats.

Forwardssidan är inte heller lätt – bland annat på grund av skador och sjukdomar. Exempelvis har Nicklas Bäckström i skrivande stund inte spelat alls denna säsong då hans höft har spökat. Det ryktas dock om att han är nära en comeback och vi gissar att ”Bäckis” kan komma in i bra form ganska snabbt – och då är han ju given i en OS-trupp. Forsberg är en annan som varit borta en tid – men när han är tillbaka bör han liksom Bäckis förhoppningsvis inte behöva många matcher för att komma i form.

Vi kommer självklart att hålla våra läsare uppdaterade kring Tre Kronors trupp till OS. Vi kommer även slänga ut fler bettingtips när vi börjar närma oss mästerskapet.

Kan Elias Pettersson pricka formen?

Att Elias Pettersson hamnar först som extraforward bör inte komma som någon större överraskning. ”EP40” har inte spelat så bra som vi hade hoppats och sker det ingen förbättring i december bör kanske tillochmed extraplatsen gå till någon annan. Lyckas han däremot komma igång på allvar tar han kanske istället Eriksson Eks plats i mitten.

Lucas Raymond är en oerhört positiv överraskning och bör kanske sett till hans spelstil och poängproduktion ha en ordinarie plats i någon av kedjorna. Dock misstänker vi att hans orutin på denna nivå kan göra att Garpenlöv istället tar med honom som en joker att slänga in.

Alternativen

På forwardssidan finns det också gott om alternativ bakom de som slutligen får chansen att åka till OS. De som kanske är närmast bakom de namn som redan nämnts är Andreas Johnsson, Adrian Kempe, Isac Lundeström, Viktor Arvidsson, Jesper Olofsson och Rickard Rakell. William Karlsson hade man gissat skulle kunna ingå i en OS-trupp innan säsongen drog igång – men ”Wild Bill” har inte fått det stämma hittills iår och bör i skrivande stund vara långt ifrån en OS-plats då han dessutom är skadad.

Oavsett vilka Johan Garpenlöv tillslut väljer att skicka med till Peking ser laget oerhört starkt ut på pappret – och medaljchans för Tre Kronor bör man räkna med. Som vanligt kommer Kanada också ha en otroligt stark trupp och även USA kommer kunna utmana om guldet under OS.

Är OS-hotat?

Ja, dessvärre bör också nämnas att NHL fortfarande har rätt att inte släppa några spelare till OS – om Coronasituationen förvärras och matcher behöver förflyttas. Ottawa Senators råkade exempelvis ut för att många i truppen testades positivt för Covid – och läget var så illa att man fick skjuta upp matcher under två veckors tid. Skulle ett sådant scenario hända igen och för flera lag samtidigt tätt inpå OS – finns alltså risken att NHL väljer att inte skicka några spelare till OS då det redan tajta schemat för NHL måste läggas om.