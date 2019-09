Nykomligen tar sig an guldtippade Luleå i Be-Ge Hockey Center under lördagen. Följ matchen direkt via live stream för att inte missa något av vad det bästa svensk hockey har att erbjuda. Vart du hittar bäst live stream på Oskarshamn – Luleå går att hitta längre ner i artikeln.

Att se hockey via live stream är något som blivit otroligt populärt de senaste åren. Förr var det ett dyrt kanalpaket som gällde ifall man ville se SHL på tv. Idag är det betydligt mycket enklare att streama Oskarshamn – Luleå på flera olika enheter.

Såhär gör du för att streama Oskarshamn – Luleå direkt

Streama Oskarshamn – Luleå direkt på din tv, dator eller mobiltelefon. Dessutom i riktigt hög kvalitet på både bild och produktion. Allt finns hos Cmore, som sänder alla matcher från både grundserien och slutspelet.

Nedsläpp: 15:15

15:15 Spelplats: Be-Ge Hockey Center, Oskarshamn

Be-Ge Hockey Center, Oskarshamn Visas hos: Cmore

Det är vad som gäller för att kunna följa Oskarshamn – Luleå via live stream. Antingen köper man ett abonnemang eller så betalar man en matchbiljett och får på så sätt tillgång till matchen.

Detta gäller för dig som befinner dig inom Svea rikes gränser. Om man skulle befinna sig utomlands är det nämligen en helt annan leverantör man måste vända sig till.

Utomlands är det bet365 som gäller, då krävs det att man först skapar ett konto och sedan gör en insättning på minst 50 kronor. Först då får man tillgång till samtliga live streams hos spelbolaget.

Dessa är alternativen till lagliga live streams på hockey. I alla fall om det är SHL man vill följa genom live stream. Så välj det alternativet som passar dig bäst och titta på hockey i riktigt hög kvalitet.

Oskarshamn spelar på adrenalin

Nykomlingen Oskarshamn har inte stått för något direkt skönspel såhär långt i lagets SHL-debut. Det har varit svängiga matcher där man både bjudit och tagit för sig. Över en hel säsong så kommer denna typen av spel förmodligen att straffa sig.

Det återstår därför att se ifall laget kan landa lite och hitta en tydlig struktur i sitt spel. För som det ser ut nu är det lite för många misstag.

Kvällens match mot Luleå kommer att bli ett ordentligt styrkeprov. Har man vad som krävs för att slå favorittippade Luleå så kan ni glömma allt som skrivits ovan. Luleå kommer till spel med ligans tuffaste trupp att möta och Oskarshamn kommer få jobba hårt för tre poäng.