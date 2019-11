Det såg ut som att det skulle bli en bra vecka för Färjestad. Laget hade en trygg ledning att gå på inför returmötet mot Frölunda under tisdagen. Men allt som kunde bli så bra blev istället en katastrof. Laget tappade en ledning med 6-3 från första matchen till ett sammanställt resultat som slutade 11-8 till Frölunda.

För dig som inte befinner dig inom Sveriges gränser krävs det att du vänder dig till en annan streamingtjänst. Det är nämligen så att spelbolaget bet365 erbjuder sina spelare möjligheten att följa hockey via live stream.

För att komma igång med en Oskarshamn - Färjestad live stream krävs det att du först skapar ett konto hos Cmore, om du inte redan har ett. Sedan måste man även lägga till deras sportpaket, som inte bara ger tillgång till alla SHL-matcher. Utan man får tillgång till massor av olika sporter och ligor att följa via live stream.

En live stream på SHL ska givetvis hålla hög kvalitet för att det ska vara roligt att följa. Därför rekommenderar vi enbart live streams som håller hög kvalitet, både i produktion och bild. Så när du går via oss kan du alltid känna dig trygg.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.