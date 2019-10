Elvan mot tolvan gör upp i Behrn Arena under torsdagskvällen. Vart man ser Örebro – Brynäs via live stream går att läsa längre ner i texten. Där kommer vi även visa vart man kan hitta en och samma stream på hela SHL.

Det är tar mindre än fem minuter att starta upp en riktigt högkvalitativ live stream på Örebro – Brynäs. Efter två enkla steg är man igång och kan då njuta av streams i absoluta världsklass. Så läs mer för att inte missa någon SHL-stream.

Stream på Örebro – Brynäs live

All hockey sänds via live stream hos Cmore. Det är leverantören som äger rättigheterna för att visa SHL via live stream i Sverige. För att kunna se Örebro – Brynäs live krävs det alltså att man antingen tecknar ett abonnemang hos Cmore, eller att man köper en matchbiljett.

Det är alltså inte en gratis stream på Örebro – Brynäs. Men för pengen man betalar får man ta del av så mycket sport så inte ens veckans alla timmar räcker till.

Spelplats: Behrn Arena, Örebro

Behrn Arena, Örebro Nedsläpp: 3 oktober kl. 19:00

3 oktober kl. 19:00 Sänds via: Cmore

Befinner man sig utomlands, som man kanske gör ibland, finns det en annan leverantör som sänder hockey via live stream. I detta fallet är det bet365.

För att följa hockey via live stream utomlands krävs det att man först skapar ett konto hos bet365. När man sedan gjort det behövs även en insättning på minst 50 kronor. Först då får man tillgång till alla live streams som spelbolaget erbjuder sina spelare.

Tre poäng för Brynäs?

Örebro känns som ett ganska mjäkigt lag år efter år. Har de ens någon gång visat sig i ett slutspel? Faktum är att Örebro har ställt upp tre gånger i ett slutspel, men aldrig kommit längre än kvartsfinal.

Att hoppas på ett långt slutspel är helt enkelt att hoppas på för mycket. Prio borde snarare vara att undvika kval nedåt.

Brynäs känns som ett klassiskt slutspelsslag. Även om det är lite från år till år tänkte man att i år har de fått ihop en bra trupp. Men än så länge har de inte fått spelet att stämma till 100%. Truppen ser bra ut, många namnkunniga spelare och en ledare ingen mindre än Anton Rödin.

Men eftersom inget av lagen visat någon form av kontinuitet såhär långt är det en svårtippad match. Måste vi välja är det Brynäs som åker hem med två poäng efter förlängning.