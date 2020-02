Vi tror att Mountfield kommer att öppna starkast och sätta tonen ganska direkt. Frölunda har en tendens att vakna senare i matchen och frågan är om Mountfield kommer orka hålla emot. Hur som helst väntar en oerhört spännande match att följa direkt via live stream.

Lagen är väl bekanta med varandra då de spelade två gånger mot varandra under gruppspelet. Där vann lagen varsin match och det var två jämna kamper. Frölunda har alltså spelat borta mot Mountfield en gång, en match de vann övertygande.

Det går utmärkt att se en gratis Mountfield – Frölunda live stream via datorn, mobilen, surfplattan såväl som direkt på teven. Välj den uppspelningsenhet som passar dig bäst, luta dig tillbaka och njut av CHL-finalen 2020.

