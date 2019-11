Inför denna säsongen var inte förväntningarna skyhöga på truppen Malmö presenterade. Många placerade skåningarna någonstans i mittenskitet, precis där laget befinner sig just nu. De har blandat några riktigt bra insatser med några mindre bra.

Så se till att vara med när pucken släpps ikväll och följ matchen via en live stream i riktigt hög kvalitet. Givetvis erbjuder streamingtjänsten sina tittare guidning i form av svensktalande kommentatorer som gör ett gediget jobb.

För att kunna se Malmö - Brynäs via live stream krävs det att man först skapar ett konto hos streamingleverantören. När det är gjort behöver man lägga till deras sportpaket. Det är ett paket som kommer att debiteras månadsvis.

I jakten på live stream kan man lätt bli lite snurrig. Idag finns det en hel uppsjö av streamingtjänsten och veta vilka som erbjuder vad kan vara lite knepigt. Där kommer vi in i bilden med en hjälpande hand.

