Luleå har blandat och gett under försäsongen men mot slutet, i CHL, verkat hitta en trygghet i sitt spel. Genom åren har de varit ett starkt defensivt lag och i vissa stunder haft svårt att få ihop ett konsekvent anfallspel som producerar. Dagens match mot Växjö kommer bjuda på en hel del underhållning i och med debutnerver. Alltid lika roliga att följa SHL via live stream och en debutmatch får man bara chansen att streama en gång per år.

Matchstart: 14/9 kl. 18:00

14/9 kl. 18:00 Spelplats: Coop Norrbotten Arena, Luleå

Coop Norrbotten Arena, Luleå Live stream: Cmore, streama hockey i Sverige live

För oss som bor i Sverige är det lite svårt att komma över en billig live stream på hockey. Vi måste vända oss till Cmore, där ett abonnemang kostar lika mycket som en halvblöt kväll på krogen. Om man däremot bor utomlands finns det betydligt billigare alternativ till live stream.

7 matcher i premiären

Vi kommer med stor sannolikhet få se ett revanschsuget Växjö som kommer upp till Luleå. Detta är två lag som helt klart har möjligheten att tillhöra den absoluta toppen under grundserien och även ta sig långt i ett slutspel. Allt bäddar för en fysisk och spännande drabbning mellan lagen.

Samtliga lag har gjort sina värvningar, sommartränat och spelat försäsongsmatcher för denna stunden. Under lördagen släpps sju puckar och SHL sparkar äntligen igång. Utöver matchen mellan Luleå - Växjö finns det en hel del andra instressanta drabbningar att följa. Bland annat kan man följa Leksand - Malmö direkt på TV4. Alla andra matcher kräver dock live stream eller Cmores kanalutbud.

Lördagens tre hetaste matcher

Hälften av matcherna under lördagen börjar 15:15 och andra hälften klockan 18:00. Så det är bäddat för en riktigt hockeylördag.