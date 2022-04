Vi ger oss på ett speltips inför att SHL finalen mellan Luleå – Färjestad ska avgöras. Här kollar vi in vilka odds som vi spelar på – samt vilket lag vi tror tar SM-guld i ishockey 2022.

Att läsa på kring betting och speltips inför Färjestad – Luleå kan hjälpa dig att själv avgöra vilka odds du vill spela på. Vi gissar på att det är många i Sverige som kommer att spela betting inför matcherna. SHL-finalen mellan två klassiska storlag drar till sig mycket intresse.

Speltipset vi ger våra läsare kommer att gå ut vilket av lagen som vinner matchserien (bäst av 7 matcher).

Vad: SHL final 2022 Finaliser: Färjestads BK – Luleå HF Datum: 30 april – 12 maj Regerande mästare: Växjö Lakers Live stream: > Se Luleå – Färjestad stream Speltips: Färjestads BK vinner SM-guld (2.15 hos Unibet)

Förutsättningar:

Färjestad har INTE FÖRLORAT EN ENDA match på hemmais under SHL-slutspelet 2022

Luleå HF har slutspelets bästa poängplockare i form av Linus Omark (14 poäng under slutspelet)

Fördel för Luleå HF på målvaktssidan. Joel Lassinantti har 92,95% i räddningsprocent. Jämför med Färjestads målvakt Dominik Furch med 91,25%.

Speltips inför SHL final

Det är mycket som tyder på att det kommer bli en mycket jämn SHL final mellan Färjestad och Luleå. Denna säsongen har lagen spelat fyra matcher mot varandra i grundserien. Där vinner Luleå HF inbördesmöten med 3-1 i matcher (varav en av matcherna krossades Färjestad med 8-0). Vi känner dock till att nästan all historia är som bortblåst när det handlar om slutspel – och inte minst en SM-final.

Luleå HF vann inte bara flest inbördesmöten – de hamnade en bra bit över Färjestads BK i tabellen inför slutspelet. I grundserien så slutade Färjestads BK 15 poäng bakom Luleå HF. Därför borde det väl ändå vara fördel för Luleå?

Nja. I slutspelet så har Färjestad ryckt upp sig väldigt mycket. De har tagit ut både Skellefteå AIK och Rögle BK. Båda lagen slutade topp 3 i grundserien – och såg ut att vara favoriter mot Färjestad. Inte minst så har Per Åslund och Peter Lennström vaknat till liv under slutspelet. De står nu på 12 poäng i slutspelets intern spelarstatistik. Det klås endast av Luleås Linus Omark som plockat in 14 poäng under slutspelet.

Något som talar för Färjestads BK är deras förmåga att försvara sin hemmaborg i Karlstad. Faktum är att de inte förlorat en enda match på hemmais under slutspelet. Det kommer verkligen vara viktigt att hålla den trenden om Färjestad ska lyfta pokalen för SHL 2022.

Oddsen är hämtade från Unibet Sverige. Det är en av de bästa bettingsidor i Sverige som håller hög nivå på sina odds – men även bonusar för nya medlemmar.

Speltips: Färjestads BK vinner SM-guld

Odds: 2.15 hos Unibet

Odds för Luleå – Färjestad

Utöver vårt speltips för betting inför SHL-finalen – så finns det många andra odds att spela på. Självklart kommer det finnas matchodds inför varje match som spelas av finalerna. Det kommer troligen vara de odds som är mest populära att spela på.

Det finns även andra odds inför Luleå – Färjestad. Här nedanför kan du läsa om några alternativa speltips som vi har hittat. Där kan du kombinera din betting med både spel på slutliga vinnare – men även under varje separat match.

Speltips Odds från Nordicbet Färjestads BK vinner matchserien (handicap: -1,5 match) 3.05 Antal matcher innan avgörande (minst 5,5 matcher spelas) 1.49 Spelare med flest poäng i slutspelet (Per Lennström, Färjestad) 7.50

Resultat & schema

Denna matchserie kommer avgöra om det är Färjestad eller Luleå som vinner SHL 2022. Här nedanför har du ett schema med alla återstående matcher som finns kvar av SHL finalerna. Där kan du se datum och tider för alla finalmatcher. I vårt schema kan du även följa resultat från tidigare matcher som de har spelat mot varandra.

Detta lilla program kommer att hjälpa många läsare att kunna se hockey live på TV eller stream. Det kommer även hjälpa dig med att hålla dig uppdaterad på hur det går för lagen.

Flera av spelarna som kommer finnas med under SHL-finalerna kommer även att spela ishockey VM för Tre Kronor. Du kan läsa mer om hur du kan streama hockey VM – eller varför inte titta in alla hockey VM odds, Det är en turnering som kommer spelas ganska tight inpå avgörande av SHL i Sverige.