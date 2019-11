Vi som tittar kan därför förvänta oss en match där Luleå kontrollerar spelat från början till start. Men rätt vad det är kanske Brynäs blixtrar till i ett par anfall per period. Hur som helst, kom igång med en live stream nu direkt så du är redo när pucken släpps ikväll.

Brynäs har dessutom en riktigt tung säsong och inte alls kommit upp i nivån som förväntades under försäsongen. Att det skulle vända ikväll mot ett så pass starkt lag som Luleå är inte särkskilt trovärdigt.

En live stream på Luleå – Brynäs går enkelt att komma igång med. För oss som tittar i Sverige är det Cmore som gäller för ändamålet. Det är helt enkelt där som samtliga omgångar från SHL sänds via live stream.

