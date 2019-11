Matchen mot Leksand kommer nog i vanlig ordning att bli en tight historia. Leksand har väl inte gjort sig kända som defensivt skickligt lag i år. De har släppt in näst flest mål i ligan och haft problem att vara konsekventa genom 60 minuter.

HV 71 är även ett av de lag som släppt in minst mål, 36, i grundserien. En tight defensiv och okej offensiv har gjort att laget ligger på en sjätteplats i tabellen.

Det är bara Rögle som spelat oavgjort lika många gånger som HV 71 gjort. Fem matcher av 17 har slutat oavgjort såhär långt. De bjuder ofta tittarna på tighta matcher som är spännande ända in i slutet.

Med all rätt med tanke på att det är Sveriges bästa hockeyliga. Så starta upp din live stream idag för att inte missa något av lördagens hockey.

