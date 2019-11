Vi tror på en väldigt jämn match där uddamålet kommer att avgöra. HV 71 är starka och vår gissning är att smålänningarna vinner med 3-2 efter ett sent mål av Linus Sandin.

HV 71 har såhär långt släppt in 36 mål, bara Luleå har släppt in mindre (34). Deras tighta defensiv har lett till många nagelbitare och uddamålssegrar.

Befinner du dig utanför Sveriges gränser vänder du dig till en annan streamingtjänst. Det är bet365 som erbjuder sina spelare möjligheten att följa massor av matcher via live stream, hockey inkluderat. Skapa ett konto hos spelbolaget och gör sedan en insättning på minst 50 spänn. Det är kraven för att få tillgång till deras streamingutbud. Notera att detta gäller för dig som befinner dig utanför Sveriges gränser.

Det kan vara lätta att bli lite snurrig i djungeln av alla live streams. Svårt att veta vilka som erbjuder just den matchen som en är intresserad av att följa och vilka som är seriösa streamingtjänster. Men lugn, alla oklarheter kommer vi att reda upp i denna artikeln.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.