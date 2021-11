Hockeytipset: Odds & speltips på NHL & SHL (V.46)

Hockeysäsongen fortsätter och vi plockar som vanligt fram höjdpunkterna att se fram emot – samtidigt som vi delar med oss av våra speltips med tillhörande odds.

Du kommer att kunna följa vår hockeykoll för att hålla koll på ett bra urval av hockeymatcher som spelas i veckan – och vilka odds vi väljer att spela på. En bra guide att ha med sig under hela veckan!

Här kan du läsa mer om hur du kan se hockey live från NHL & SHL via live stream eller på TV.

SHL tips för veckans bästa matcher

Sveriges bästa hockeyliga SHL är åter igång efter ett kortare landslagsuppehåll – där Johan Garpenlövs Tre Kronor gick segrande(!) ur Karjala Tournament efter en härlig vinst i finalen mot värdnationen Finland.

Efter internationell hockey guidar vid dig nu igenom vad man bör ha koll på inom SHL och vi samlar här de bästa oddstipsen inför matcherna för vecka 46.

Skellefteå – Växjö

Speltips: Växjö vinner matchen (2.75 hos Betsson)

(2.75 hos Betsson) Nedsläpp: Den 18/11, kl. 19:00

Se matchen: CMore

Två av topplagen gör upp i Skellefteå Kraft Arena i vad som bör vara en händelserik och målrik match. Formmässigt är det fördel Växjö som har två raka vinster – medan Skellefteå bör kunna ha hjälp i form av stöd från supportrarna i hemmaarenan. Vi tror det blir jämnt men att Växjö ändå fortsätter att vinna.

Rögle – Frölunda

Speltips: Rögle vinner matchen (2.22 hos Betsson)

(2.22 hos Betsson) Nedsläpp: Den 18/11, kl. 19:00

Se matchen: CMore

Ytterligare en match mellan två topplag i SHL. Frölunda leder och står på 43 poäng medan Rögle har 39 poäng – med två matcher till godo. Om vi tittar närmare på poängligan för spelarna hittar vi Rögles högst placerade spelare först på en 16:e plats (Anton Bengtsson på 15poäng) – medan Frölundas Ryan Lasch leder poängligan med imponerande 26 poäng på 19 matcher(!). Likt Skellefteå mot Växjö är detta också en väldigt svår match att sia utgången kring. Sett till hela säsongen har endast Linköping vunnit i Rögles Catena Arena och hemmaplansfördelen är uppenbarligen stor för Rögle – som vi tror vinner med hjälp av den, nu mot Frölunda.

Oskarshamn – Örebro

Speltips: Örebro vinner matchen (2.40 hos Betsson)

(2.40 hos Betsson) Nedsläpp: Den 18/11, kl. 19:00

Se matchen: CMore

Båda lagen gick innan Karjala-uppehållet väldigt bra – och det blir roligt att se om det håller i sig. Lagen ligger dessutom på samma poäng i tabellen och räkna med att man vill spela för att hålla sig över strecket för vilka lag som sedan får en direktplats till slutspelet. Ha gärna ett extra öga på den unge Leo Carlsson i Örebro som fått många att höja på ögonbrynen för sitt självförtroende och sin spelstil på isen. Vi gissar att Örebro vinner på bortais.

Djurgården – Linköping

Speltips: Djurgården vinner matchen (1.90 hos Betsson)

(1.90 hos Betsson) Nedsläpp: Den 20/11, kl. 18:00

Se matchen: CMore

Sett till placering i tabellen är matchen inget vi kanske kallar en toppmatch. Men det är just placeringen i tabellen för de båda lagen som gör det extra intressant. Båda lagen vill givetvis börja klättra i tabellen och framförallt har väl Djurgården en trupp som bör ha presterat bättre än vad man hittills åstadkommit. Djurgården kommer senast från en bedrövlig 0-7 förlust mot Luleå och bör således vara rejält revanschsugna – medan Linköping vunnit mot både Rögle (övertid) och mot Färjestad (på bortaplan). Vill egentligen säga att Linköping har lite fördel – men tror ändå att Djurgården haft tid att samla ihop sig för att komma på rätt köl.

Veckans NHL matcher

NHL ger oss som varje vecka mycket att se fram emot. Resultaten från veckan som har gått visar att alla lag kan slå varandra – vilket ju förstås bara ökar på spänningen ytterligare. Vi listar här några av höjdpunkterna för v.46.

New Jersey Devils – Ottawa Senators (UPPSKJUTEN pga. Covidsmitta hos Ottawa)

Speltips: New Jersey Devils vinner matchen (1.93 hos Unibet)

(1.93 hos Unibet) Nedsläpp: Den 17/11, kl. 01:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Ottawa har, liksom många förväntade inför säsongen, gått riktigt dåligt. Drake Batherson har dock mäktat med 16 poäng i skrivande stund och är en av få ljusglimtar hos Senators. New Jersey har också haft det relativt tufft – men landar trots allt i mitten av Eastern Conference efter några riktigt bra spelade matcher. Extra kul är det att det börjat lossna poängmässigt för svenskarna Jesper Bratt och Andreas Johnsson. Seger för Devils.

Anaheim Ducks– Washington Capitals

Speltips: Anaheim Ducks vinner matchen (3.05 hos Unibet)

(3.05 hos Unibet) Nedsläpp: Den 17/11, kl. 04:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Två lag som är i riktigt god form är Ducks och Capitals – varför denna batalj borde vara riktigt intressant. I Capitals har Ovechkin tagit ännu en placering i jakten på NHL’s målrekord och tillsammans med Kuznetsov har man en riktigt farlig spets. Anaheim är som sagt i bra form och har vunnit sina senaste sju(!) matcher. Deras Power Play är sylvasst och man har skarpa spelare i bland andra Terry, Getzlaf, Henrique, m.fl. Vi tror att Anaheim tar hem det.

Vancouver Canucks– Colorado Avalanche

Speltips: Colorado vinner matchen (1.92 hos Unibet)

Nedsläpp: Den 18/11, kl. 03:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Både Colorado och Vancouver hittar vi förvånansvärt långt ned i tabellen. Framförallt har Colorado bleknat på sistone (bortsett från senaste två matcherna) – även om det är det långa loppet som räknas i slutändan. Vancouver är bedrövliga på det mesta – framförallt kan man se det på antal insläppta mål och ett uruselt Box Play. Gott om bra svenskar att titta på hursomhelst och vi tror väl att Colorado tar hem det ändå.

Toronto Maple Leafs – New York Rangers

Speltips: Toronto vinner matchen återkommer med odds

återkommer med odds Nedsläpp: Den 19/11, kl. 01:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Potentiellt veckans match mellan två lag som det går riktigt bra för just nu. Nylander i Toronto har gått ifrån att varit något ifrågasatt till att vara en av lagets stöttepelare denna säsong – och det ser lovande ut även för de övriga superstjärnorna Tavares, Matthews och Marner. Rangers kämpar på bra även de, och de unga Kakko och Lafrenière har äntligen hittat nätet båda två. Annars har Rangers pålitliga poängmakare i Zibanejad, Panarin och Kreider. Här får man inte heller glömma den enastående Adam Fox i backposition. Vi tror på bra match som sagt, men att Toronto tar hem det tillslut.

Arizona Coyotes – Columbus Blue Jackets

Speltips: Arizona vinner matchen återkommer med odds

återkommer med odds Nedsläpp: Den 19/11, kl. 03:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Kanske inte bör be er att ställa klockan för denna match – men slänger med en högoddsare på Arizona baserat på absolut ingenting. Arizona är överlägset sämst i hela NHL för stunden och man gör knappt i snitt ett mål per match medan man släpper in nästan fyra. Ingenting stämmer för Arizona, förutom kanske en Shayne Gostisbehere på backposition som har -1 i plus/minusstatistiken och 12 poäng. Jämfört med sin backkollega Jakob Chychrun som är -22 (!) och endast har 2 poäng. Columbus är sådär härligt anonyma hittills iår och man får nog vara glada om man hamnar på övre halvan av tabellen när säsongen är slut. Eftersom allt talar för Columbus inför denna match tror vi istället att Arizona överraskar och vinner.

Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks

Speltips: Edmonton vinner matchen återkommer med odds

återkommer med odds Nedsläpp: Den 21/11, kl. 04:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Även om det på pappret bör vara en säker seger för Edmonton så tror vi att det kan bli en jämn match i slutändan. Chicago har nämligen vunnit några matcher på sistone och Patrick Kane ser ruggigt het ut. Men med en Power Play på 42%(!) är dock Edmonton alltför jobbiga att möta. Vi tror att Edmonton tar hem vinsten.

Observera även de tidiga matcherna (svensk tid) på lördagen den 20:e

Ottawa Senators – New York Rangers 19.00

Los Angeles Kings – Carolina Hurricanes 22.00

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 22.00