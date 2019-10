På bortplan ser det dessutom ännu sämre ut. Där har Luleå ett snitt på 2,0 mål per match. Och två mål på bortaplan vinner sällan matcher, även om defensiven är stark.

Offensiven har å andra sidan varit lite av ett problem för norrlänningarna. För att vara ett topplag i SHL, Rögle är undantaget som bekräftar regeln, krävs det åtminstone ett målsnitt på 3,0 per match. I dagsläget ligger Luleå på 2,55.

Vi tror att Frölunda kommer gå ut hårdast och sätta tung press från start på Luleå. Men Luleås defensiv har såhär långt visat sig vara väldigt stark och kan med hjälp av den komma in i matchen.

Matchen mellan Frölunda - Luleå är helt klart en av dagens hetaste matcher att följa via live stream. Luleå har möjlighet att avancera en hel del i tabellen samtidigt som Frölunda har möjlighet att ta över serieledningen.

