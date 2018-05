I ishockey är skillnaden större mellan de allra bästa och lagen där bakom, i jämförelse med till exempel fotboll. Sverige, Kanada, Finland, Ryssland, USA och Tjeckien är de sex länderna som kan gå långt, och steget ner därifrån är oerhört långt. Till exempel står oddset på vinnare i ishockey-VM just nu på 101 gånger pengarna på Lettland, och 51 gånger pengarna på Schweiz. Finland, då? Där ligger oddset på 5 gånger pengarna, vilket innebär att man är tredjehandsfavorit till att ta hem hela rubbet. Schweiz är nästan lättast möjliga motstånd för finländarna, och vi tror på seger för vårt grannland. Vi tror dessutom att man vinner med stil, och vi spelar därför Finland -1.5 (Finland att vinna med minst 2 mål). Oddset 1.90 finner ni på Bet365.

