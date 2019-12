Annat var det för dagens hemmalag Djurgården. De hade det otroligt tufft mot Växjö under annandagen och fick se sig besegrade med hela 5-0. Frågan är om de redan nu, två dagar senare, kan studsa tillbaka och ge Skellefteå en utmaning.

Matchen under annandagen blev en lyckad sådan för Skellefteå. De vann mot Örebro med hela 7-0 och allt som inte stämt innan jul verkade stämma nu. Kan de bygga vidare på det få Djurgården se upp idag.

Revanschsugna Djurgården kommer till spel mot ett Skellefteå i gott mod. Ett fullsatt Globen kommer att bjuda på en riktig hockeyfest under lördagen. Är du inte på plats är detta en match du i alla fall måste följa via live stream.

