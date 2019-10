Äntligen dags för lite hockeylördag och vi tänkte guida dig till en riktigt bra live stream på matchen mellan Brynäs - Leksand. Med tanke på hur populärt det blivit att följa SHL genom live stream finns det streamingtjänster som håller otroligt hög kvalitet. Längre ner i texten kommer vi att visa hur enkelt det är att se Bynäs - Leksand via live stream.

Det är två lag som ligger och härvar i ingemansland för tillfället och spelar om otroligt viktiga poäng. En förlust kan resultera i tappade placeringar medan en vinst kan ta något av lagen upp över slutspelsstrecket. Så missa inte Bynäs IF - Leksands IF via live stream.

Vill du titta på ishockey? Gör det på Bet365 ! Streama hockey på Bet365! ► spela & streama

Streaming kräver finansierat spelkonto, eller att ha placerat ett spel under de senaste 24 timmarna. Spela ansvarsfullt. IP-restriktioner kan gälla. Regler & villkor gäller. 18+

Live stream Brynäs - Leksand

När man letar efter en live stream har man säkert en liten kravlista i bakhuvudet. Givetvis vill man streama SHL i hög kvalitet och gärna med svensktalande kommentatorer. Det är inte lika trevligt med en ilsken rysk man som försöker ta dig genom matchen.

Nedsläpp: 26 oktober kl 15:15

26 oktober kl 15:15 Spelplats: Monitor ERP Arena, Gävle

Monitor ERP Arena, Gävle Visas hos: Cmore hockey

För att se Brynäs - Leksand via live stream krävs det att man skapar ett konto hos streamingtjänsten Cmore. Det är dom som äger rättigheterna för att sända både SHL och HockeyAllsvenskan för oss tittare i Sverige. Det behövs även att man signar upp på deras sportabonnemang. Antingen kör man med bindningstid mot en billigare månadskostnad eller så väljer man att inte binda upp sig.

Hur som haver är det möjligheten vi i Sverige har för att se SHL via live stream. Det är alltså inte gratis live stream på Brynäs - Leksand. Dock så får man väldigt mycket live streamad sport för pengarna.

För dig som inte befinner dig inom Sveriges gränser finns ett annat alternativ. Då är det bet365 som gäller för live streams. Tillvägagångssättet för att få upp en live stream på Brynäs - Leksand är liknande som de vi gick igenom ovan.

Först skapar du ett konto hos spelbolaget, sedan krävs även en insättning om minst 50 kronor för att ta del av streamingutbudet. Notera att detta enbart gäller dig som befinner sig utanför Sverige.

Odds på Brynäs - Leksand

Vi förväntar oss att det blir en ganska målrik tillställning. Det är två lag som inte har övertygat defensivt och bjudit på en hel del chanser. När två bjudglada lag möts tenderar vi tittare att få ta del av en hel del mål.

Därför vill vi tipsa om oddset 2.00 hos bet365 på att det kommer bli över 5.5 mål i matchen. Något som känns väldigt spelvärt just med tanke på att defensiven i båda lagen inte varit någon höjdare.

Så se till att vara redo med en live stream lagom till matchstart så du inte missar något av alla dagens mål.