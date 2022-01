Streama Sverige – Tjeckien: Se live stream & TV (17/1)

Vad: Sverige – Tjeckien, Handbolls EM 2022 (Grupp E) Matchstart: Den 17/1, kl. 20:30 Live stream: Bet365 & Viaplay TV: TV6 Speltips: Sverige vinner matchen (1.16 hos Unibet)

Sverige – Tjeckien stream

Det är möjligt att streama Sverige – Tjeckien i handbolls EM 2022 hos både Bet365 och Viaplay. Dessa båda sidor kommer att ha live streaming – men fungerar på lite olika vis.

Hos Bet365 så kan du skapa ett konto och sätta in minst 50 kr. Det är vad som krävs för att kunna ta del av alla handbolls EM stream under 2022. Dina pengar kommer inte dras när du sedan tittar på Sverige – Tjeckien live stream. Du kan istället välja att spela på odds under handbolls EM med din insättning.

Om du hellre vill se Sverige – Tjeckien stream med Viaplay så fungerar det lika bra. Där behöver du först registrera ett gratis konto. Det kommer tyvärr inte vara möjligt att streama Sverige – Tjeckien gratis. Det krävs nämligen att du väljer ett abonnemang. Du kan läsa mer om utbud och priser hos Viaplay.

Vi rekommenderar dig som vill spela på odds inför matchen att sända med hjälp av Bet365. Du kan läsa mer exakt om hur du kan se matchen med hjälp av Bet365 Sverige. Du hittar allt som krävs att göra här nedan.

Ta dig till Bet365

Skapa ett konto

Sätt in minst 50 kr

Gå till alla live streams

Titta på Tjeckien – Sverige online

Se matchen på TV

Matchen mellan Sverige – Tjeckien kommer att visas på TV. Den kanal som kommer att sända matchen är TV6. Denna kanal ingår i många kanalpaket – vilket gör att många i Sverige kan se avgörandet i gruppspelet.

Sändning inför Tjeckien – Sverige på TV kommer starta i god tid inför matchstarten. Där kommer en studio att titta närmare på förutsättningarna och ge analyser kring handbolls EM.

Under handbolls EM 2022 så kommer vi även få sällskap av svenska kommentatorer under sändningarna. Det är inga mindre än den mycket omtyckta handbollsduon Robert Perlskog och Cleas Hellberg som kommenterar Sverige – Tjecken den 18/1.