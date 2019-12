Sverige måste komma topp två i gruppen för att kvalificera sig för semifinal. Då är det bäst att vi vinner mot Rumänien, och även mot Montenegro i den avslutande matchen i rundan. Vi måste dock förlita oss på att Ryssland och Spanien tappar flera poäng på eget håll. Eftersom Sverige mötte Japan och Ryssland i gruppspelet gick Sverige in till mellanrundan med två spelade matcher och två poäng (en seger, en förlust).

Sverige inledde dam-VM väldigt starkt, och vann sina fyra första matcher. Sedan har motståndet trappats upp och resultaten dalat. I gruppfinalen mot Ryssland åkte Sverige på storförlust, 30-22, och i första matchen av mellanrundan var man nära att förlora igen. Då mötte man Spanien, låg länge under med flera mål men hämtade sedan upp till att säkra ett oavgjort resultat.

Så länge du har minst en krona på kontot kan du ta del av alla Bet365:s live streams av handboll och annan sport. Insättningsgränsen är dock 50 kronor, därav måste du sätta in just 50 kronor först. Men om du vill kan du ta ut dina pengar så fort matchen är slut igen, eller så väntar du tills efter mästerskapet så att du kan streama alla matcher från handbolls-VM först.

Det är faktiskt precis så enkelt. Du går in på bet365:s hemsida, skapar ett konto och gör sedan en insättning på minst 50 kronor. Då har du gått igenom alla steg som krävs för att se din Sverige – Rumänien live stream från VM i handboll för damer.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.