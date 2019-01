Match: Sverige – Danmark, mellanrunda, handbolls-VM 2019

Datum & tid: Onsdag, 23/1, kl. 20:30

Arena: Jyske Bank Boxen, Herning

Live stream: bet365

Se Sverige – Danmark stream

Nu ska det avgöras om Sverige kan ta sig vidare i handbolls-VM 2019. Bästa knepet för att se matchen enligt oss är med hjälp av live streaming på nätet.

Det finns lite olika sidor som du kan använda för att streama Sverige – Danmark live under den 23 januari. Det billigaste knepet för dig att se matchen är via bet365. Denna kombinerade betting- och streamsidan visar över 150 000 sportevents under ett år. Bland alla dessa sändningar så kommer det finnas handbolls-VM 2019 streams.

Självklart gör heller inte sidan något undantag när det kommer till matchen mellan Sverige – Danmark, utan kommer erbjuda streaming av matchen som du kan se direkt online.

Det som krävs för att du ska kunna se Sverige – Danmark stream är att du är medlem hos bet365. Du behöver även se till att du laddar på ditt konto med minst 50 kronor. Det är nämligen din insättning som kommer att aktivera alla live streams.

Gå till bet365 Registrera konto Sätt in 50 kr att spela odds för Hitta matchen bland bet365 live streaming Streama Sverige – Danmark

Det kommer även finnas andra sidor som kommer sända matchen. På samma vis som du kan se matchen hos bet365 kan du även se den på Unibet.

Om du vill se Sverige – Danmark stream med svenska kommentatorer och i HD-kvalité så rekommenderar vi istället dig vidare till Viaplay. Denna sida kommer visa matchen. Ta dig då genom stegen nedan för att se matchen hos Viaplay.

Gå till Viaplay Skapa konto Köp abonnemang (399 kr i månaden) Se matchen!

TV-kanal som sänder matchen

Det finns självklart möjlighet för dig att se Sverige – Danmark på TV. Det enda som krävs är att du har TV-kanalen i ditt utbud, samt att du känner till vilken kanal som sänder Sverige – Danmark i handbolls-VM 2019.

Vi kan här tipsa dig om att det är TV3 som visar matchen. De har under hela mästerskapet valt att visa matcherna som Sveriges landslag spelar. De kommer nu inte göra något undantag för kvällens stora match!

TV-kanal: TV3

Sändningsstart: 19:30

Matchstart: 20:30

Nr Lag S V O F GM IM MS P 1 Danmark 4 4 0 0 117 90 +27 8 2 Sverige 4 3 0 1 122 107 +15 6 3 Norge 4 3 0 1 122 109 +13 6 4 Ungern 4 1 1 2 108 109 −1 3 5 Egypten 4 0 1 3 102 115 −13 1 6 Tunisien 4 0 0 4 90 131 −41 0

Speltips & förutsättningar

När vi kollar på Sveriges förutsättningar för att gå vidare i handbolls-VM 2019 så har vi det i egna händer. Det som framförallt krävs är en seger. Det räcker inte riktigt med endast en seger. Här nedan kan du se på vilka olika vis Sverige kan gå vidare.

1. Sverige vinner med tre mål eller mer mot Danmark

2. Sverige vinner med två mål (minst 30-28)

3. Sverige vinner, och Norge förlorar mot Ungern

4. Oavgjort resultat & Norge förlorar

Det är förutsättningar som Sverige står inför. Det finns även chans att Sverige och Norge kommer lottas. Detta sker om Sverige och Norge stannar på exakt samma poäng, och samma målstatistik.

Vi tror att matchen kan bli väldigt svår mot Danmark, men inte omöjlig. Därför kommer vi spela på en svensk seger. Frågan är bara om det räcker hela vägen för att det svenska landslaget ska gå vidare.

Oddset som vi får fram på bet365 är ganska högt trots allt. Vi spelar på oddset 2.85.