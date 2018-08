09:04 : Chelseas mittfältare Tiemoue Bakayoko kommer allt närmare en övergång till AC Milan. Kostnaden sägs ligga på 35 miljoner euro. (La Gazzetta dello Sport) 09:15 : Manchester United uppges försöka värva in Layvin Kurzawa från PSG. United har inför säsongen gjort sig av med vänsterbacken Daley Blind. (L'Equipe) 09:20 : West Ham är på väg att göra en bytesaffär med Fiorentina, en mittfältare mot en annan. Edmilson Fernandes går till Florens medan Carlos Sánchez kommer till London. 09:24 : Stefano Sturaro är på väg bort från Juventus, och väntas lånas ut till Watford. (The Guardian) 09:29 : Manchester United fortsätter att jaga en mittback, och denne kan bli Chelseas Kurt Zouma. Även Everton är intresserade av honom. 09:36 : Thiabaut Cortouis är sedan igår Real Madrid-spelare. Vad händer då med Reals tidigare förstemålvakt Keylor Navas? Så här säger han själv: "Låt mig vara tydlig. Jag dör hellre än att lämna klubben." 09:41 : Manchester City har värvat den unge australienska mittfältaren Daniel Arzani. Arzani väntas omedelbart lånas ut till Celtic. 09:56 : Bernard har klarat sin läkarundersökning hos Everton, och väntas presenteras inom kort. 10:01 : Den kroatiske mittbacken Domagoj Vida fortsätter att kopplas ihop med en övergång till Arsenal, och affären sägs vara nära. 10:35 : José Mourinho på en presskonferens idag: "Mina förväntingar är inte höga. Marknaden stänger idag så det är dags, åtminstone för mig, att sluta tänka på marknaden eftersom den kommer att stänga. Så jag kommer att behöva fokusera på de spelare jag har. Fokusera på de spelare som är tillgängliga. De skadade spelarna kan jag inte tänka på, jag tänker bara på de spelarna jag har tillgängliga. Enligt den information jag har kommer vi inte att ta in några spelare och inte heller att göra oss av med några spelare." 10:50 : Och genast därefter dyker det ändå upp ett Manchester United-rykte... Klubben sägs vilja värva Adrien Rabiot från PSG. 11:12 : Vi visste det redan nu är det officiellt. Mateo Kovacic kommer att tillbringa kommande säsong hos Chelsea, inlånad från Real Madrid. 11:21 : Lucas Perez, som aldrig riktigt fick till det i Arsenal, ska nu vara helt klar för West Ham. Övergången väntas presenteras inom kort. 11:35 : Perez till West Ham är nu officiellt. Spelaren själv håller inte igen med orden när han uttalar sig om övergången: "Jag är väldigt glad att vara här i en så historisk klubb. Jag är väldigt exalterad, eftersom West Ham ger mig chansen att fortsätta spela i Premier League och jag är väldigt glad över att vara en del av detta nya projekt. West Ham har underbara fans och spelar på en fantastisk arena, så att skriva på för denna klubb ger mig stor lycka. Jag är väldigt motiverad." 11:52 : Tidigare Barcelonaförsvararen, numera i Valencia, Martin Montoya är på väg att byta klubb. Det är Fulham som är på väg att värva Montoya.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.