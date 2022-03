Vad: Djurgårdens IF – Malmö FF, Svenska Cupen Avspark: Den 20/3, kl. 14:00 Vart: Tele2 Arena Live stream: Cmore TV-kanal: Ingen Speltips: Under 2,5 mål (2.00 hos Unibet)

Streama Djurgårdens IF – Malmö FF live

När det gäller möten mellan titelutmanare så är intresset alltid stort. Tillsammans med AIK är Djurgården den hetaste titelutmanaren till de regerande mästarna Malmö FF.

Då Djurgården och Malmö FF möts redan innan Allsvenskan börjar i ett så pass hett möte är detta inget som man vill missa.

För att se toppmötet behöver du öppna ett konto hos Cmore. Detta då det är de som har köpt rättigheterna till att visa herrarnas fotboll i Svenska Cupen.

Att komma igång går snabbt. Det är bara att öppna ett konto kostnadsfritt, välja ett abonnemang som passar dig och börja titta på en Djurgården – Malmö FF via stream. Matchen går att se på många olika sätt. Antingen via en mobil, en dator eller en surfplatta. Oavsett var du är i landet garanteras du att både bilden och ljudet håller en hög nivå kvalitémässigt.

På följande sätt kan du livestreama matchen:

Klicka vidare till Cmore

Registrera ett konto kostnadsfritt

Välj ett abonnemang som heter Premium Plus

Gå till alla live sändningar

Starta Djurgården – Malmö FF live stream

Se på TV

Dessvärre TV-sänds inte slutspelet i Svenska Cupen. Det är alltså ingen vanlig TV-kanal som visar matchen.

Cmore jobbar på det sättet att de sänder endast ut sina matcher via en streamingtjänst. Sedan väljer du i det stora urvalet vilken match som ska streamas.

För att titta på Djurgården mot Malmö FF, samt de övriga matcherna i turneringen, krävs att du har registrerat ett konto och valt ett sportabonnemang.

Därefter är det fullt möjligt att koppla över livestreamen till en TV-skärm och se matchen på en stor duk.

Sändningen startar 30 minuter innan, alltså klockan 13:30. I studion finns Adam Pinthorp, Hasse Backe och Olof Lundh.

Under matchen får du sällskap av de svenska kommentatorerna Daniel Kristiansson och Erik Edman.

Inför matchen

Två av guldfavoriterna drabbas samman i en jämn match. Risken finns alltid att båda lagen mest vill klämma och känna på varandra, så här tidigt in på säsongen.

Djurgården har inte riktigt fått igång maskineriet. Däremot har man fortsatt att försvara sig ypperligt. I gruppspelet släppte man bara in ett mål i den sista matchen, där det blev 1-1 mot Halmstad. I kvartsfinalen ägde man matchen mot Kalmar FF och lät inte motståndarna skapa så värst mycket. Haris Radetinac och Piotr Johansson nätade lagets mål i 2-0 segern.

Malmö FF släppte in två mål under gruppspelet, mot GAIS och Ängelholm, innan Värnamo slogs med 2-0. I kvartsfinalen blev det betydligt jämnare mot AIK på Malmö IP, i ett möte som slutade 2-2 efter fulltid. Veljko Birmancevic avgjorde på straff under förlängningen. Visst har Malmö FF en vass offensiv. Men även de är starka i försvaret. Så något målkalas är inte att räkna med.

Då spelbolag erbjuder dubbla degen i odds på en målsnål tillställning finns det ett värde i oddset. På att det blir som mest 2 mål i toppmötet.