– Jag älskar fotboll. Jag använder inte droger men fotboll är min drog. Jag hade ett år ledigt innan det här jobbet så jag tog hand om mitt lokala lag (Torsby IF) i den femte divisionen i Sverige och vi gick upp till den fjärde. Jag hjälpte dem med spelare också. Det var fantastiskt.

Vidare berättar Eriksson om sin oändliga kärlek till fotbollen, och om vad han gjorde under sitt lediga år fram till i höstas.

– På den tiden i Sverige var det 4-4-2 hela vägen, den var bibeln. Om det stod 1–0 med tre minuter kvar och jag tog ut en anfallare satte jag in en annan, 4-4-2 hela tiden.

På senare år har Erikssons gamla klubb, Manchester City, växt rejält sedan det nya ägarskapet och alla inpumpade pengar. Eriksson får frågan om han önskat att han också hade haft obegränsade resurser under sin tid där.

Sven-Göran Eriksson har under den största delen av sin tränarkarriär hållit till i Italien, där han tillbringat totalt 14 säsonger – tre med Roma, två med Fiorentina, fem med Sampdoria och fyra med Lazio. Eriksson säger att Italien var drömlandet på den tiden, men att saker och ting har förändrats.

– Jag skulle ha tagit med en mental tränare för straffläggningen. Jag trodde att vi var erfarna nog och at vi hade spelare som var specialister på straffar.

– Eller… kanske en sak då… och det skulle vara under det senaste världsmästerskapet (med England).

Under sin långa karriär finns det inte mycket Värmlandssonen Eriksson ångrar, men efter att The Guardian trycker honom på ett svar hittar han ändå något.

