Nabil Bahoui är redan med på flyget som åkte till Moldavien, och AIK får alltså in en fin förstärkning lagom till slutet av kvalet.

AIK åkte ut ur Champions League-kvalet, efter en snöplig förlust mot Maribor. Efter att båda mötena slutat 2-1 gick avgörandet till förlängning, och då trodde nog Tarik Elyounoussi att han skjutit in det vinnande målet när han satte dit vad som totalt var 4-3.

Live streaming i all ära, men saknar man möjlighet att se fotboll på plats är TV att önska. Det är väldigt komfortabelt att bara sätta sig ned i soffan och luta sig tillbaka till en riktigt bra fotbollsmatch.

Om du ska streama Sheriff – AIK på nätet måste du skaffa dig ett konto på Eurosport Player, då det är de som visar matchen live. Gå in på eurosportplayer.se och skapa ett konto. Sedan väljer du ett månadsabonnemang och tittar därefter på matchen.

