Streama Östersund – Hertha Berlin: TV, live stream & odds

Nedan följer de odds som finns att spela på live i matchen. Notera gärna att dessa odds är aktuella just nu, och kan ändras inför avsparken.

Just nu tyder oddsen inne på bet365 att det skulle bli en skräll om vi tippar på rätt odds. Det innebär att vi kan förvänta oss en bra utdelning om vårt speltips skulle stämma mellan Östersunds FK – Hertha Berlin.

Just nu har ÖFK hamnat i det kanske märkliga läget. De leder gruppen och är ensamma med tre poäng. Dessutom har laget visat sig vara mycket vassa på sin hemmaplan i Östersund. Där spelar de på konstgräs med oftast kalla temperaturer. Vilket tidigare har chockat både PAOK från Grekland och Galatasaray från Turkiet.

Det är många som förvånas över vilka framgångar som ÖFK har gjort under Europa League. Att ens Östersunds FK skulle ta sig till tuneringen ser många som en överraskning i sig.

