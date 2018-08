Många ser framemot att streama matchen mellan FC Midtjylland – Malmö FF i Europa Leagues play off. Här tipsar vi vart du kan hitta en live stream till matchen.

Datum: Den 30/8, kl. 19:15

Den 30/8, kl. 19:15 Arena: MCH Arena, Herning

MCH Arena, Herning Speltips: Malmö FF kvalificerar sig till EL (Odds = 3.50) Se Midtjylland – Malmö stream Om du hellre föredrar att se FC Midtjylland – Malmö FF stream istället för TV. Då är det självklart bra att känna till vilken sida online som kommer streama matchen. Vi kan meddela att det är Eurosport Player som kommer att visa matchen i Sverige. Inne hos Eurosport kommer du inte bara kunna streama FC Midtjylland – Malmö FF. Där kommer du kunna hitta en lång rad andra matcher från Europa League att sändas. Så vad krävs för att kunna se Malmö FFs match mot Midtjylland? Jo, först och allra mest centralt så behöver du ett konto hos streamsidan. Detta skapar du både snabbt och gratis. Det är dessvärre inte möjligt att se FC Midtjylland – Malmö FF live stream gratis. Detta är inte möjligt då det krävs att du har ett abonnemang för att låsa upp alla Europa League streams. Ett sådant abonnemang kostar dig 79 kr/mån. Gå till Eurosport Player

Skapa konto gratis

Köp abonnemang (79 kr)

Hitta sändningen mellan Midtjylland – Malmö FF

Streama matchen! Utöver den viktiga play-off matchen mellan Midtjylland och Malmö FF så finns massor av annan sport att se. Varför inte t.ex. streama Bundesliga när du ändå redan har ett konto? Även den typen av fotboll kommer du kunna se inne hos Eurosport Player. Ovanför hittar du en snabb-hjälp för att direkt kunna streama FC Midtjylland – Malmö FF live. Oavsett om du använder en mobil, iPad eller dator. Sänd på TV Om du hellre ser denna viktiga match i Europa League play off på din TV istället för live streaming. Då kommer vi även ha hjälp för dig. Det är då bra om du känner tiill vilken TV-kanal som sänder FC Midtjylland – Malmö FF. Vi kan avslöja att det är Kanal 9 som kommer att sända matcher i Europa League. Där kommer man täcka upp med att visa just Midtjylland – Malmö FF på TV. Sänds på Kanal 9 med sändningsstart från kl. 18:30 Om du har denna kanal redan på din TV så gäller det endast att starta din TV omkring kl. 19:15. Där kommer de sedan sända live från matchen. Har du inte denna TV-kanal i ditt utbud så rekommenderas du istället att kontakta din TV-operatör. Inför matchen Senaste gången som Midtjylland var i Malmö för att spela sin match i Europa League så slutade matchen 2-2. Detta innebär att det är spännande förutsättningar som gäller inför returmötet i Danmark. Malmö ser ut att behöva vinna matchen för att garantera att sitt avancemang. De kan även gå vidare på ett oavgjort resultat. Då krävs det att Malmö gör minst två mål framåt. Midtjylland har trots allt goda chanser att gå vidare. Förutom att man nu spelar på sin hemmaplan i Herning, så kommer man till matchen med två bortamål gjorda. Vi tror att det kommer bli en tight match. Båda lagen kommer spela tills sista svettdroppen. Vinnaren kommer nämligen gå vidare till Europa League. Där väntar bl.a. stora pengar till klubben. Vi tror att Malmö FF kommer vara det laget som kvalificerar sig. Trots underläget!

