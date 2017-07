Piteå - FC Rosengård: Se Damallsvenskan via live stream

Registrera & sätt in 200 kr

Nästan halva serien har spelats och fjolårets segrare Linköping har kopplat grepp om serien ännu en gång. Detta handlar om väldigt viktiga poäng för FC Rosengård om det ska ha chans i stirden om guldet. I vår artikel går vi igenom hur du kommer igång för att se Piteå - FC Rosengård via live stream enkelt och smidigt.

Piteå ligger på en fjärdeplats men utmanar inte riktigt de tre topplagen Linköping, Rosengård och Eskilstuna. Men givetvis vill de få en så fin placering i tabellen som möjligt. Rosengård kommer förmodligen att gå stenhårt för att plocka viktiga poäng borta mot Piteå ikväll. Matchen startar 18.30 och går att följa via live stream.

Se Piteå - Rosengård via live stream

För att se Damallsvenskan via live stream kan du gå in på DamallsvenskanTV där behöver du bara skapa ett konto för att komma igång med live streaming. Matchen ikväll går tyvärr inte att live streama via bet365 som det vanligtvis brukar göra. Men som sagt finns det andra alternativ för att live streama Piteå - Rosengård.

Intresset kring Damallsvenskan börjar bli större och större. Jämför man för hur det såg ut för 6-7 år sedan var det knappt något intresse alls. Fortsätter det i rätt riktning kommer det att bli ännu mer lättillgängligt att se Damallsvenskan via live stream.

Se Piteå - Rosengård via live stream som är laglig. Vi skulle aldrig rekommendera en olaglig eller dålig live stream. Väljer du en laglig som ofta innebär att man betalar en liten summa pengar bidrar du inte bara till företaget som sänder live streamen. Det gynnar även fotbollslagen i serien som i sin tur får pengar på grund av rättigheterna för sändningarna som säljs.

Betting på Piteå - Rosengård

Det går givetvis utmärkt att betta på matchen ikväll. Oddsen på att Piteå vinner ligger på 6.50 och Rosengård har oddset 1.45. Vilka som är klara favoriter är inte svårt att lista ut. Men med tanke på att Piteå har hemmaplan och har stått för några riktigt fina prestationer tidigare under säsongen är en vinst för norrlänningarna inte omöjligt. Dessutom blir man extra sugen när det känns som att oddset 6.50 är alldeles för högt satt.

Oddsen är hämtade från bet365 som erbjuder mängder av odds på flera olika marknader. Det oddset som känns mest tilltalande på matchen ikväll mellan Piteå - Rosengård är en spikad etta. Alltså att Piteå tar hem matchen vilket ger 6.50 gånger pengarna.

