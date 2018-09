FIFA 19 kommer ut fredag den 28 augusti, och fotbollsfans över hela världen räknar ned dagarna inför utgivningsdatumet. Ett av de spellägena som förbättrats mest på det nya FIFA-spelet är, hör och häpna, avsparksläget. Från att det bara gått att spelat vanliga matcher finns det nu massor av spännande möjligheter och funktioner i avsparksläget. Från att trycka på avspark och spela en vanlig match, finns det nu sex alternativ att välja mellan innan du drar igång din match från avsparksläget. Vi går igenom dem alla. Tre svenska spelare som kan förbättras till FIFA 19 Klassisk match Detta är det gamla vanliga, en vanlig vänskapsmatch mellan två lag. UEFA Champions League FIFA har äntligen säkrat rättigheterna till Champions League, och det går att spela Champions League-matcher även från avsparksläget. Du kan välja vilken typ av Champions League-match du ska spela – alltifrån gruppspelsmatch till final. FIFA har dessutom förbättrat inramningen och väljer du att spela en Champions League-final kan du räkna med en häftig invigning av matchen och ett stort publikhav. Hemma & borta Ni som spelade FIFA 18 vet att det här fungerade att göra redan då, men skillnaden är nu att man kan bestämma redan innan matchen att det ska vara ett dubbelmöte som spelas. Bäst av Du kan numera välja att spela bäst av tre eller bäst av fem matcher. Cupfinaler Här finns det massor av olika cupfinaler att spela. Välj mellan att spela bland annat finalen i Champions League, Europa League eller FA-cupen. Inramningen anpassas naturligtvis efter vad du väljer, med officiella matchdräkter för rätt tävling, den officiella matchbollen och autentiska TV-sändingar. Kan du vinna finalen och få se ditt lag lyfta bucklan? Egna regler Här börjar det bli riktigt spännande. På FIFA 19 kommer du att kunna bestämma dina egna regler att spela matcherna utefter. Det finns mycket att välja mellan: Vinna eller försvinna: Varje gång någon gör ett mål försvinner den spelare som gjorde mål från laget (ej målvakten). På så sätt blir det svårare för den som leder.

Regellöst: I detta alternativ finns inga regler alls. Spring offside hur du vill, glidtackla och dra i tröjor utan att det blir någon frispark eller kort. Allt är tillåtet!

Distans: Här gäller det att göra mål från långt håll. Gör du mål med ett skott från utanför straffområdet räknas målet som 2, medan ett mål innanför straffområdet bara räknas som 1.

Först till: Först till ett visst antal mål, du bestämmer. Spelar ni första målet vinner, först till 2 eller ännu högre? Klockan fungerar som vanligt, och lyckas ingen göra tillräckligt många mål och matchen är oavgjord går den som vanligt till förlängning och till slut straffar.

Volley & nickar: Med dessa regler får du bara göra mål på nick eller volley. Frisparkar och straffar räknas också, men annars måste det vara ett volleymål. Gör du ett "vanligt" mål så räknas det inte. Sammanställ statistik över era resultat Utöver ovan nämnda spellägen finns det en annan nyhet för avsparksläget. Nu kan du hålla statistik och tidigare resultat mellan dig och dina vänner. Du skriver alltså in ditt namn innan varje match, och matchen registreras sedan på dig. Du kommer att kunna se följande i din statistik: Vinster

Oavgjorda

Förluster

Gjorda mål

Insläppta mål

Målskillnad

Vinstprocent

Totalt antal skott

Totalt antal skott på mål

Bollinnehavsprocent

Bollinnehavsprocent på olika delar av planen

Passningsprocent

Måltyper (mål inne i straffområdet, utanför straffområdet, straffar, frisparkar) Jämför resultat mellan dig och dina vänner Du kommer också att kunna jämföra resultaten mellan dig och dina vänner. Där kommer du att kunna se statistik som flest vinster, snabbaste målet, största vinsten med mera.

