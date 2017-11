Vi önskar nu all lycka till för Jakob Johansson och hans tillsynes långa rehabilitering. Vi och många andra i Sverige önskar att han finns till förfogande tills VM 2018 i Ryssland. Ett mästerskap som Jakob Johansson sköt oss vidare till.

Igår så blev det Gustav Svensson som hoppade in efter att Jakob vridit om sitt knä. Gustav gjorde enligt oss en bra insats, men det märktes att han inte var helt bekväm i sin roll som en av Sveriges stöttepelare på mittfältet.

