En 1-0 seger innebär att de svenska landslaget har råd med att spela oavgjort. Däremot har de inte råd med att förlora matchen med mer än ett mål. Skulle matchen sluta 1-0 till Italien så kommer en förlängning att vänta lagen. Skulle Italien vinna med mer än ett mål så kommer det vara Sverige som är tvunga att lämna play off till VM.

Senaste matchen som Sverige spelade mot Italien vanns med 1-0. Här ovanför hittar du highlights från första matchen i Play Off från Friends Arena.

Vi rekommenderar dig helt klart att ta hjälp av Sverige - Italien stream ikväll. Många beskriver nämligen detta som den bästa, och mest spännande matchen under hela 2017. Därför hoppas vi att du så snabbt som möjligt ser till att du har möjlighet att streama Italien - Sverige. Ta hjälp av våra steg, och kolla matchen via live stream du också!

Det som du bör vara beredd på är att det inte är möjligt att streama Italien - Sverige gratis online. Inne hos både Dplay och Eurosport Player så krävs det att du är medlem och har premium. Ett premiumkonto kostar dig endast 79 kr/månad. Detta konto kan du sedan använda för att kolla på Italien - Sverige live stream. Det är inte den enda matchen från VM-play off som du kan sända live på nätet. Du kommer med ett premiumkonto även kunna se de andra spännande play off matcher som väntar.

De två sajter som hjälper oss med live streams under årets kanske viktigaste match är Dplay och Eurosport Player. Du kan själv välja vilken av dessa två sidor som du vill streama Italien - Sverige hos. Sedan gäller det bara för dig att gå genom de små steg som krävs för att få tillgång till matcherna i VM-play off. Självklart så hjälper vi dig med dessa steg, och du hittar de en liten bit ner i vår live streamings-artikel.

Returmötet mellan Italien - Sverige kommer vara möjlig att streama live på nätet. Detta med hjälp av två streamsidor som under hela VM-kvalet har hjälp oss att streama Sveriges landslag.

