Robin Olsen genomförde en uppmärksammad övergång från FC Köpenhamn till AS Roma under sommaren, och debuterade för en dryg vecka sedan då FC Barcelona stod för motståndet. Den gången spelade Olsen en halvlek, efter vilken ställningen var 1-1. Efter att andramålvakten Antonio Mirante klivit in i Olsens ställe förlorade Roma med 4-2.



I natt var det dags för Olsens andra match för sin nya klubb, då Real Madrid stod för motståndet.



Redan efter en kvart hade Marco Asensio och Gareth Bale sett till att Real Madrid ledde med 2-0, vilket även var ställningen i halvtid. Till starten av andra halvlek byttes Mirante återigen in, och han kunde hålla tätt mot det reservlag Real slängde in efter paus. Kevin Strootman sköt även in en reducering, och matchen slutade 2-1.

Se höjdpunkterna från matchen nedan!