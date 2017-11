Just nu ligger både Real Madrid och Atletico Madrid på 23 poäng i La Liga, och matchen kommer avgöra vilket av lagen som kommer att dra ifrån sin derby-konkurrent.

Derbyt kännetecknas främst av en fantastisk inramning från lagens supportrar, och en het stämning. Även denna match kommer vara viktig för ligaplaceringarna. Just nu ligger Lazio en placering för Roma. Ett resultat som kan ändras om Roma skulle gå som vinnare från matchen.

Romderbyt, även kallat ”Derby della Capitale” spelas mellan två mycket klassiska klubbar i Serie A. De lag som tillsammans skapar detta huvudstadsderby i Italien är AS Roma och SS Lazio.

Lagen som spelar derbyn under helgen kommer från fotbollstokiga städer, och anses vara mycket klassiska i de ligor som man spelar i. Se vilka matcher det finns under 18:e november 2017. Vi utlovar några derbyn med några av världens bästa fotbollslag 2017 .

