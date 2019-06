– Nästa gång kom han över och berättade att den här matchen var hans debut, att han var väldigt glad och att han skulle tatuera in datumet för matchen, och undrade om ”september” stavades med eller utan ”p”. Det slutade med att jag missade chansen att hoppa vid rätt tillfälle för ett inlägg.

Just nu är Giménez på plats i Brasilien och spelar Copa América med Uruguay, för att försöka leda sitt landslag hela vägen till titeln. Någon annan som är ute efter samma sak, men med Colombia istället, är anfallsstjärnan Radamel Falcao.

Sommaren 2015 värvades den då 18-årige José María Giménez till Atlético de Madrid, och mittbacken har under de senaste säsongerna växt fram som en av de bästa i världen på sin position.

