FA-cupen live stream: Semifinal Arsenal - Manchester City

Guardiola har fått utstå en hel del kritik under säsongen. Han sägs ha fått spelare att tappa självförtroende, framförallt backlinjen. Han eftersträvar att backarna ska slå passningar efter marken istället för klassiska svenska crossbollar på halvchans. Något som backarna uppenbarligen haft otroligt stora problem med. Framförallt om Arsenal kommer ställa upp med en trebackslinje och sätta hög press. Ännu en stor faktor som pekar åt Arsenals favör.

Glöm inte att du kan kolla på matchen via gratis stream samtidigt som du hejar fram Arsenal till seger, om du nu ryggat oss såklart. Friskt vågat hälften vunnet som man brukar säga.

