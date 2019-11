Streama Sverige – Färöarna

Det är en enkel lek att streama Sverige – Färöarna online. Det du måste ordna är att skaffa ett konto på C More, då det är de som äger rättigheterna att visa kvalet till EM 2020. Dessutom måste du signa för abonnemanget C More Mycket Sport, vilket kostar dig 199 kronor per månad.

Livesändningen till matchen börjar klockan 20:00, i studio med Anna Brolin, Hasse Backe och Anders Andersson. De tar dig igenom allt du behöver veta – förutsättningar till matchen, de officiella startelvorna och mycket mer. Höjdpunkterna från fredagens match mot Rumänien, då EM-avancemanget säkrades, lär också visas.

Det går att titta på din Sverige – Färöarna live stream från vilken plattform som helst. Koppla upp sändningen från din surfplatta, mobil eller dator och njut av att se landslagsdebutanter glänsa.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa ett konto och köp abonnemanget C More Mycket Sport

3. Titta på Sverige - Färöarna via live stream

Titta på Sverige – Färöarna på TV

Som vanligt när det vankas EM-kval är det TV4 som visar matchen. Studion drar igång 20:00 precis som på liveströmmen på internet, men på TV4 tvingas du genomlida reklampauser medan C More kommer med analyser när TV4 har sina pauser.

Kommentatorerna till matchen är återigen Lasse Granqvist och Hanna Marklund, så du kan både förvänta dig god stämning och pricksäkra expertanalyser. Se svenska landslaget spela sin sista kvalmatch för denna gång!

TV-kanal: TV4

Sändningsstart: 20:00

Avspark: 20:45

Ovan kan ni se höjdpunkter från Sveriges bortamöte mot Färöarna, då Alexander Isak gjorde två mål och vi vann emd 4-0.

Inför matchen

I fredags stod Sverige för en fantastisk match, då man fick det svåra att se enkelt ut när man bortabesegrade Rumänien med 2-0. Först ryckte Emil Forsberg loss på kanten och slog in ett perfekt inlägg till Marcus Berg, och från det avståndet gör Berg inga misstag utan satte 1-0 till Sverige.

Lite senare var det dags för ett snyggt kombinationsmål. Kristoffer Olsson passade ut bollen till Mikael Lustig på kanten, som på första tillslaget slog in en perfekt passning till Marcus Berg inne i straffområdet. Berg spelade Robin Quaison som kunde sätta dit matchens andra och sista mål.

Nu ställs vi mot Färöarna och kommer inte att behöva en riktigt lika stark insats för att vinna. Eftersom avancemanget redan är klart kommer Janne Andersson att testa en nästan helt ny startelva. Bland annat kan vi se fram emot att se Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg a-landslagsdebutera, Kulusevski dock troligen först vid ett inhopp. Ken Sema, Muamer Tankovic och Alexander Isak är andra spelare som blir roliga att se.