VM-rekord genom tiderna

Än så länge har 22 länder kvalificerat sig för fotbolls-VM nästa sommar. Ytterligare tio länder kämpar för att ta en plats i fotbollens finrum, och en möjlighet att vara med och skriva ny historia. För har man gjort avtryck i ett VM, då blir man ihågkommen för evigt. Här tar vi er på en genomgång av de mest betydelsefulla rekorden i VM:s historia.



Flest VM-guld: 5, Brasilien

Brasilien är det lag som vunnit flest VM-guld, då man stått som vinnare av mästerskapet år 1958, 1962, 1970, 1994 och 2002. Italien och Tyskland (varav Västtyskland 3) har 4 guld var. Argentina och Uruguay har 2 var. Frankrike, England och Spanien har 1 VM-guld var.



Publikrekord: 199 854, Brasilien mot Uruguay, på Maracanã, 1950

VM i Brasilien, final mellan Brasilien och Uruguay, matchen då allt var som upplagt för Brasilien att ta sitt första VM-guld någonsin. Maracanã har egentligen kapacitet för 155 000 åskådare, men eftersom platserna på arenan utgörs av betongplattor och inte stolar, kunde man välja att töja på kapaciteten. Ingen fotbollsmatch, alla kategorier, har än idag besökts av fler än de 200 000 som såg denna final. Hur det gick? Uruguay vann med 2–1.



Största seger: 10–1, Ungern mot El Salvador, 1982

Ungern vann bara en match i VM 1982, men den matchen vann man med marginal. Efter att ha inlett VM 1982 med en 10–1-seger följde Ungern upp med att förlora mot Argentina med 4–1, och därefter kryssa mot Belgien. Därmed åkte man ut redan i gruppspelet.



9–0, Jugoslavien mot Zaire, 1974

I VM 1974 krossade Jugoslavien Zaire (dagens Kongo-Kinshasa) med 9–0. Jugoslavien tog sig vidare från gruppspelet men sedan blev det respass. Zaire förlorade sina tre gruppspelsmatcher, i sitt enda VM, utan att lyckas göra något mål.



9–0, Ungern mot Sydkorea, 1954

Av de tre största segrarna i VM:s historia innehar Ungern alltså två. VM 1954 inledde man med en 9–0-seger mot Sydkorea och en 8–3-vinst över Västtyskland. Man tog sig sedan till final, där man återigen ställdes mot Västtyskland. Trots att Ungern ledde finalen med 2–0 efter åtta minuter, tappade man och förlorade med 2–3.



Målrikaste match: 7–5, Österrike mot Schweiz, 1954

Kvartsfinalen mellan Österrike och Schweiz i VM 1954 är än idag den match i VM som innehållit flest antal mål. Schweiz ledde faktiskt matchen med 3–0 efter tjugo minuter, men Österrike vände och lade till slut beslag på avancemanget till semifinalen. Väl där förlorade man mot Västtyskland.



Flest matcher utan seger: 17, Bulgarien, från och med VM 1962 till och med VM 1994

Bulgarien innehar ett mindre smickrande rekord. Första gången de spelade VM var 1962, men det skulle dröja 32 år, deltagande i VM 1962, 1966, 1970, 1974 och 1986, och totalt 17 matcher tills de äntligen vann sin första VM-match 1994. Denna match, deras totalt artonde i VM alltså, var en 4–0-vinst över Grekland, där Hristo Stoichkov blev tvåmålsskytt. Bulgarien gjorde sedan en bra turnering, och nådde bronsmatchen där de ställdes mot Sverige. Hur den matchen slutade vet ni redan.



Flest mål totalt i VM: Miroslav Klose, 16 mål

VM-kungen Miroslav Klose blev 2014 den spelare som gjort flest mål totalt i VM, då han passerade brasilianaren Ronaldo. Kloses mål är utspridda över VM 2002, 2006, 2010 och 2014. Den idag aktive spelare som gjort flest VM-mål är Thomas Müller, som står på 10.



Flest mål i ett VM: Just Fontaine, 13 mål i VM 1958

Just Fontaine slog till med 13 mål i ett och samma VM, 1958. Det är också det enda VM som Fontaine har deltagit i. Han tvingades lägga av med fotbollen två år senare, endast 28 år gammal, på grund av skadeproblem.



Flest mål i en VM-match: Oleg Salenko, 5 mål för Ryssland mot Kamerun, 1994

När Ryssland och Kamerun skulle spela mot varandra i den avslutande gruppspelsmatchen i VM 1994 var båda nationerna redan utslagna, men mötet mellan de två länderna är inte mindre historiskt för det. Matchen slutade 6–1 till Ryssland, och Oleg Salenko gjorde 5 mål, vilket fortfarande är rekord i VM-sammanhang. Kameruns mål gjordes av Roger Milla, 42 år och 39 dagar gammal. Rekord.



Snabbaste mål: Hakan Sukur, 11 sekunder för Turkiet mot Sydkorea, 2002

Turkiet fick bästa möjliga start på bronsmatchen mot Sydkorea i VM 2002. Trots att Sydkorea hade avspark i matchen, tog det bara 11 sekunder tills dess att Turkiet gjorde mål. Detta sedan en sydkoreansk försvarare tappat bollen precis utanför eget straffområde. Turkiet vann sedan matchen med 3–2, och tog sin hittills enda VM-medalj.



Yngste spelare: Norman Whiteside, för Nordirland mot Jugoslavien, 17 år och 41 dagar, 1982

Norman Whiteside debuterade i VM bara en dryg månad efter sin 17-årsdag, och slog därmed Pelés rekord som VM:s yngste någonsin. Whiteside innehar även rekordet som den yngste spelaren att göra mål i en FA-cupfinal, samt den yngste spelaren att någonsin göra ett seniormål för Manchester United. Han fick sedan en fin karriär i United, klubben han tillhörde i elva år och representerade i över 200 matcher.



Äldste spelare: 43 år och 3 dagar, Faryd Mondragón, för Colombia mot Japan, 2014

Målvakten Faryd Mondragón var med redan i VM 1994. Tjugo år senare byttes han in i den 85:e minuten i Colombias sista gruppspelsmatch, i VM 2014 mot Japan. Därmed satte han rekord som VM:s äldste spelare någonsin, och efter VM pensionerade han sig. Nu tyder mycket på att han snart blir av med sitt rekord, då Egypten kvalificerat sig för VM 2018. Egyptens förstamålvakt Essam El-Hadary fyller nämligen 45 år i januari.



Yngste målskytt: Pelé, 17 år och 239 dagar, för Brasilien mot Wales, 1958

Enligt många världens bäste spelare någonsin, Pelé, presenterade sig för världen i VM i Sverige 1958. Blott 17 år gammal blev han VM:s yngste målskytt någonsin när han gjorde matchens enda mål i kvartsfinalen mot Wales, och rekordet står sig än idag. Pelé följde sedan upp med ett hattrick i semifinalen mot Frankrike, och två mål i finalen mot Sverige.



Äldste målskytt: Roger Milla, Kamerun mot Ryssland, 42 år och 39 dagar, 1994

När Roger Milla gjorde mål i gruppspelsmatchen mot Ryssland under USA-VM 1994, blev han som 42-åring VM:s äldste målskytt någonsin. Vem som innehade rekordet dessförinnan? Han själv, från VM 1990. Milla innehade dessutom rekordet som VM:s äldste spelare, fram till att Colombias Faryd Mondragón slog det i VM 2014.



Övriga rekord/fakta:

VM i USA 1994 är det VM med högst publiksnitt, 68 991. Det VM med lägst publiksnitt är VM 1934 i Italien, med sina 23 235.

Finalen i VM 1994, mellan Italien och Brasilien, är den enda finalen som slutat mållös, även efter förlängning. Brasilien säkrade guldet efter straffsparksläggning.

Brasilien är det enda landslag som deltagit i samtliga VM-turneringar (20 stycken).

Brasilien må ha flest guld, men Tyskland (Västtyskland inkluderat) är det land som har flest VM-medaljer – 4 guld, 4 silver och 4 brons.

1986 och 1990 möttes Västtyskland och Argentina i två raka VM-finaler. Det är enda gången det har hänt, och lagen vann 1 final var. I den senaste VM-finalen, 2014, möttes Tyskland och Argentina återigen, då stod Tyskland som vinnare.

Fyra spelare har gjort mål i två olika VM-finaler: Vavá, Pelé, Paul Breitner och Zinedine Zidane.

Luis Monti är den ende spelaren som har spelat VM-final för två olika länder. 1930 för Argentina, och 1934 för Italien. Han förlorade finalen med Argentina, men vann med Italien.

Bara 2 personer har vunnit VM både som spelare och som tränare. Dessa är Mário Zagallo (guld med Brasilien 1958 och 1962 som spelare, 1970 som tränare) och Franz Beckenbauer (guld med Västtyskland 1974 som spelare, 1990 som tränare).

Cafu är ensam om att ha spelat tre finaler (1994, 1998 och 2002). Pelé är den ende spelare att ha vunnit tre VM (1958, 1962, 1970). Pelé spelade dock inte i finalen 1962, på grund av skada.

En gång har en spelare gjort hattrick i en VM-final. Den som lyckades med det var engelsmannen Geoff Hurst, i finalen mot Västtyskland 1966. England vann med 4-2 efter förlängning, och två av Hursts mål kom just i förlängningen.

Jairzinho är den ende spelare att ha gjort mål i samtliga matcher i en VM-turnering. Denna bedrift lyckades han med i VM 1970, då han totalt gjorde sju mål (varav ett i finalen som Brasilien vann) på Brasiliens sex matcher.

Rigobert Song och Zinedine Zidane är de enda spelare som fått rött kort i 2 matcher i VM.

I matchen mellan Mexico och Uruguay blev uruguayanen José Batista utvisad efter 55 sekunder.



Vi avslutar med lite svenskt…