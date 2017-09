Värsta krascher & olyckor inom Speedway

Det finns alltid ambulanspersonal på plats under en tävling, eller en match i speedway. Dessutom har de förbättrat skydden, eller den sarg som omger banan som förarna åker på.

Säkerheten under en tävling i speedway är alltid hög. De har hela tiden försökt att finslipa säkerheten med hjälp av olika åtgärder.

Kritiken mot sporten är överdriven enligt många speedwayförare. Däremot menar de på att man måste veta vad man håller på med, och alltid ha ett säkerhetstänk under tiden man kör sina race.

Under många år så har säkerheten runt omkring sporten speedway förbättras. Många har menat på att det är en farlig sport som inte är lämlig för någon.

