Bäst fotbollslag

Enligt den ranking som just nu finns hos FIFA så kan vi se hur klubblagen just nu rankas i världen. Det är en pålitlig källa för alla de bästa fotbollslagen i världen inom klubbfotbollen. Det finns även en rankinglista som tar fram de bästa landslagen.

Vi tycker att det är kul att hela tiden kunna följa med i denna topplista för att se vilka lag som förbättras, samt vilka lag som sjunker i topplistan. Det finns ett samband mellan att flera av dessa fotbollslag är rikast i världen.

1. Real Madrid

FIFA-ranking: 1

Rankingpoäng: ca 139.000

Liga: La Liga

Överst på listan så hittar vi just nu Real Madrid. Det är inte speciellt konstigt att det är just detta spanska lag som anses att vara världens bästa fotbollslag just nu. I rankingslistan från 2017 är de nu helt klart det bästa klubblaget.

Mycket är nog tack vare att Real Madrd vann både Champions League 2016. Dessutom så lyckades man även vinna FIFA Club World Cup. Med tanke på båda dessa titlar, samt deras imponerande resultat i La Liga så vore det konstigt om det blev något annat lag än Real Madrid som rankas som världens bästa fotbollslag.

2. FC Barcelona

FIFA-ranking: 2

Rankingpoäng: ca 119.000

Liga: La Liga

Knappt efter Real Madrid så finns FC Barcelona som tidigare varit det lag som ansetts vara bäst i världen. Detta klubblag har nu tappat sin ledning i rankingen, och får nu nöja sig med en tredje placering i listan. Självklart så är nog FC Barcelona inte speciellt nöjda över hur deras fotboll sett ut de senaste åren i jämförelse med de två andra lagen.

Ännu mer salt i såren är det att de tappat sin ledning till sina absolut största konkurrenter – Real Madrid. De lär nu kämpa hårt de kommande åren för att återinta första placeringen över världens bästa klubblag. Många tror likt som vi att FC Barcelona kommer att stiga i rankingen, istället för att sjunka ytterligare. De har goda chanser att inkassera många rankingspoäng om de vinner El Clasico mellan FC Barcelona - Real Madrid.

3. Atletico Madrid

FIFA-ranking: 3

Rankingpoäng: ca 118.000

Liga: La Liga

Den spanska fotbollen har verkligen fått ett uppsving de senaste åren och vi har blivit förvånade över att vi just nu hittar hela tre lag från La Liga i den topp-5 lista som vi kommer med här. Det tredje spanska laget på denna lista är Atletico Madrid.

För en del fotbollssupportrar kommer det kanske som en överraskning, men inte för de som följer & kan streama spansk fotboll i La Liga. Nivån i ligan har nämligen höjts flera snäpp, och den räknas idag till den bästa ligan i världen. Frågan är om Atletico Madrid kommer att försvara sin plats, eller ramla längre ner på listan. Vi tror däremot inte att de kommer att jaga ikapp de övriga lagen som finns över dem i världsrankingen just nu.

4. FC Bayern München

FIFA-ranking: 4

Rankingpoäng: ca 116.000

Liga: Bundesliga

Inte riktigt lika självklart är de tatt utse en tvåa på listan. Med en knapp marginal så är det ett tyskt lag som anses vara laget som är nästbäst efter Real Madrid. Det är FC Bayern München som lyckats att ta sig upp på en andra plats på listan.

De har under en lång period varit dominernade i tyska Bundesliga, och även lyckats bra i stora internationella mästerskap som Champions League. Där har de slått många andra skickliga klubblag, och där med inkasserat många viktiga poäng i FIFAs ranking av klubblag.

5. Juventus

FIFA-ranking: 5

Rankingpoäng: ca 112.000

Liga: Serie A

På den sista platsen över vår topplista med de bästa fotbollklubbarna i världen så hittar vi inga mindre än Juventus. Det italienska laget har skaffat sig många rankningspoäng efter att sopat banan med sina konkurrenter i Serie A. Självklart räcker inte bara detta för att rankas bland topp 5 bästa fotbollslag, utan Juventus har även visat sig starka i bl.a. Champions League.

Det kanske kommer som en överraskning för många men inget lag från Premier League har lyckats placera sig högt i FIFAs ranking. Det är mycket p.g.a. att de engelska lagen inte lyckats speciellt bra i Champions League de senaste åren. Vilket både påverkar ligans, och lagens ranking. Vill du se Juventus spela matcher, eller varför inte följa hela den italienska ligan? Kolla då efter våra tips på Serie A streams.

Bäst landslag

Det är inte fotbollsklubbar och klubblag som FIFA har rankat. Det finns även en topplista med alla de bästa landslagen i världen. Denna lista kan vara roliga att kolla i, speciellt för de människor som bor eller kommer från de länder som rankas som bäst.

Inom landslagsfotbollen så finns det en väldigt stor rivalitet, vilket gör det ännu viktigare att kunna placera sig högt i listan. Vi förväntar oss inte att se Sveriges landslag.

Det är just nu främst lag från Sydamerika som toppar listan. Det är inte speciellt konstigt då deras fotbollslandslag har utvecklats väldigt mycket. Inte bara de som ligger i topplistan, utan även för hela världsdelen i stort. Det är något som är viktigt för att länder från samma världsdel ska rankas högre med tanke på att lagen möts mer frekvent.

1. Tyskland

FIFA-ranking: 1

Rankingpoäng: ca 1631

Världsdel: Europa

På FIFAs första plats så kommer ett lag från Europa. Det är Tyskland och deras landslag som toppar listan över världens bästa landslag i fotboll. Tyskarna är självklart sugna på att behålla sin placering på världsrankingen, och har inte speciellt ner till Brasilen som just nu innehar andra platsen.

Många människor, speciellt tyskar tycker att världsrankingen är en smula missvisande. Tyskland har inte lika tuffa matcher i sitt spelprogram, och kan därför inte slåss om lika mycket rankingspoäng som andra lag från andra världsdelar har.

2. Brasilien

FIFA-ranking: 2

Rankingpoäng: ca 1619

Världsdel: Sydamerika

Tvåa på listan så finns Brasilen, ett lag som ständigt krigar med Argentina om att vara Sydamerikas, och världens bästa lag inom landslagsfotboll. Brasilien kanske är det land i världen där fotbollen är som störst, vilket märks när vi tittar till världslistan. Brasilien jagar nu sina konkurrenter, men får än så länge nöja sig med att vara tvåa i världen och i Sydamerika.

I Brasilien så hittar vi likt som i Argentina flera stora världsstjärnor. Dessa stjärnor hjälper naturligtvis landslaget att nu vara ett av de bästa lagen i världen. Många fruktar att möta Brasilien, speciellt på hemmaplan där de är otroligt starka rent statistikt.

3. Portugal

FIFA-ranking: 3

Rankingpoäng: ca 1446

Världsdel: Europa

Det är ännu ett landslag från Europa som kvalificerat sig på vår topplista över världens bästa fotbollslag. Det är lite smått oväntat Portugal som har gått upp på en fjärde plats. Portugals landslag kretsar mycket kring Cristiano Ronaldo. Utan denna nyckelspelare så hade nog Portugal inte riktigt haft så bra världsranking från FIFA som man har idag.

4. Argentina

FIFA-ranking: 4

Rankingpoäng: ca 1445

Världsdel: Sydamerika

Nummer FIFAs rankning av landslag så finner vi just nu Argentina. Det är inte speciellt konstigt då vi hittar flera av världens bästa spelare i deras landslag. Dessutom spelar de väldigt bra ihop som fotbollslag. De har därför vunnit många viktiga matcher över andra lag som finns med i vår topplista.

Argentina är ett av det bästa landslaget i världen, men ändå är det inte så fruktade som de borde vara. Många anser att det finns farligare motståndare att möta än Argentina just nu. Detta trots att världsranking visar något annat.

5. Belgien

FIFA-ranking: 5

Rankingpoäng: ca 1333

Världsdel: Europa

På den sista, och på femte plats i vår lista så hittar vi inga mindre än Belgien. Likt som Chile så är det ett relativt nytt landslag för att finnas med bland de fotbollslag som är bäst i världen. Däremot är det nog inte många som har invändningar mot att det är just Belgien som ligger där de ligger.

Sedan några år tillbaka så har Belgien verkligen imponerat i sitt spelande. De har inte bara lyckats att slå stora nationer i Europa, utan lyckats bra även när de ställts mot starkt motstånd från övriga världen.