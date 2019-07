Förstahandsvals-anfallaren Timo Werner verkar inter heller kommit i form, trots att han presterar bra för Red Bull Leipzig. Tysken har enbart gjort 3 mål i alla sina tio spelade landskamper. I det senaste världsmästerskapet gjorde Timo Werner inget mål på alla sina tre spelade matcher i turneringen. Världsmästerskapet i fotboll år 2014 rådde det bekymmer kring forwardspositionen eftersom legenden Miroslav Klose började bli gammal och en ersättare behövde hoppa in, vilket i detta fall blev Mario Gomez. Mario Gomez fick delta lite i det senaste mästerskapet, men det är Timo Werner som nu tvingas ta nästa steg i forwardspositionen.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 100 000 evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.