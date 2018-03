Malmö FF är ledande inom svensk fotboll för tillfället, och även publikmässigt tillhör man den yttersta eliten. Med sitt snitt på 18 254 åskådare per match är man näst bäst i Sverige och likaså i Skandinavien.

AIK har med nationalarenan Friends Arena den svenska stadium med i särklass högst kapacitet, 50 000. Få lag kan fylla upp arenan så som AIK, som med sina 18 000 åskådare per match är Skandinaviens näst bästa publiklag.

Med ett invånarantal på en bra bit under 200 000 är publiksiffran på 17 600, och tredjeplatsen på denna lista, något att vara riktigt stolta över.

Rosenborg vann Eliteserien för tredje säsongen i rad ifjol, och är det klart största publiklaget i Norge. Klubben har i flera år nått ett snitt på över 16 000, medan det under mitten av 00-talet till och med var vanligt att de hade fullsatt på var och varannan ligamatch.

Skandinaviens största klubb ska under alla omständigheter vara med på en sån här lista. Publiksnittet på knappa 13 000 är dock inte fullt så imponerande, och man fyller med det bara en tredjedel av Parken.

Vålerenga IF har tidigare aldrig haft någon egen arena, och sedan början av 2000-talet har man spelat sina hemmamatcher på Norges nationalarena Ullevål Stadion, som har en kapacitet på 27 200 åskådare.

Den danska ligan hade återstart i februari efter ett två månader långt vinteruppehåll, och i helgen började norska Eliteserien. Många är vi som längtar efter att få titta på Allsvenskan , och den 1:a april är det dags för allsvensk premiär. I väntan på att den svenska ligafotbollen drar igång, går vi här igenom de lag i Skandinavien som hade bäst hemmapubliksnitt föregående säsong. Listan baserar sig på de norska och svenska lagens publiksiffror år 2017, och de danska lagens publiksiffror under säsongen 2017/18 fram till och med omgång 25.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller