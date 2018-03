Vi har ändå valt att ge det ett försök. Här rankar vi på Sportal.se världens 10 bästa fotbollstränare.



På listan väger vi in vad tränaren åstadkommit de senaste ett, två åren, men även saker tränare uträttat tidigare has i åtanke. Däremot är det bara aktiva tränare som är med på listan.

10. Zinedine Zidane

Det stod mellan Claudio Ranieri och Zinedine Zidane när vi skulle dela ut den sista återstående platsen på denna lista. En veteran som hållit sig på toppen under lång tid och vunnit Premier League med Leicester City, mot Zidane som vann Champions League under sin debutsäsong.



Valet föll till slut på Zinedine Zidane. Zidane vann som sagt Champions League under sin debutsäsong, men inte minst vann han CL även under sin andra säsong i klubben. Segern innebar att Real Madrid blev det första laget någonsin att vinna Champions League två säsonger i rad.



Dessutom vann Zidane La Liga förra säsongen, och är i nuläget vidare till Champions Leagues kvartsfinal.

9. Massimiliano Allegri

Säsongen 2007/08 tog Massimiliano Allegri upp Sassuolo till Serie B, vilket var klubbens första vistelse någonsin i andradivisionen. Därefter tog Allegri över Cagliari, där tränarens framgångar fortsatte.



Allegri tog under sin första säsong Cagliari till en 10:e-plats, klubbens bästa placering någonsin, och utseddes till Serie A:s näst bäste manager efter José Mourinho. Efter två år i klubben tog Allegri över AC Milan, som han ledde till sin första ”Scudetto” sedan 2004.



Nästa klubb för Allegri blev Juventus, där han nu är inne på sin fjärde säsong. Under de tre första åren blev det tre ligatitlar, tre segrar i Italienska Cupen och två Champions League-finaler. Pågående säsong är Juventus än så länge 1:a i Serie A, finalklart i Italienska Cupen och klart för kvartsfinal i Champions League.

8. Arsène Wenger

En del kommer hävda att Arsène Wenger borde rankas högre upp på en sådan här lista, medan många kommer säga att han inte ens borde vara på topp 20.



Wenger har genom åren varit en av världens absolut mest framgångsrika managers, men de sista åren har det gått mer och mer utför för fransosen. Fram till för ett år sedan hade Wenger aldrig missat Champions League-spel under sina dryga 20 år som Arsenalmanager – nu är han på väg att missa CL för andra året i rad.



Wenger har sedan han tog över Arsenal 1996 vunnit 3 Premier League-titlar, 7 FA Cup-titlar och 7 Community Shields (titelmatchen mellan PL-vinnaren och FA Cup-vinnaren). Med det är han tvåa i Premier Leagues historia efter Sir Alex Ferguson.

7. Jupp Heynckes

72-årige Jupp Heynckes är nu inne på sin fjärde sejour som Bayern München-tränare, och framgångssagan verkar fortsätta.



Heynckes vann trippeln med Bayern München 2013/13 för att sedan lämna tränaryrket med orden ”Man ska aldrig säga aldrig, men jag kan försäkra er om att jag inte har någon avsikt att coacha igen. Jag har fått ett värdigt avslut”. Tysken är alltjämt tillbaka som tränare, och leder åter Bayern München till segrar. Laget störtar mot Bundesligatiteln, och är så gott som klart för kvartsfinal i Champions League.



Efter säsongen går Heynckes kontrakt med Bayern München ut, och trots att klubben vill behålla honom har den gamle Jupp klargjort att han inte har några intentioner på att fortsätta. Men man ska aldrig säga aldrig…

6. Antonio Conte

Den färgstarke tränaren Antonio Conte är inne i en kaotisk tid med Chelsea, men har annars skördat stora framgångar de senaste åren. Som Juventus-tränare tog han tillbaka ”Den gamla damen” till toppen av Italien genom att vinna Juventus första, andra och tredje ligatitel sedan Calciopoli. Detta under Contes tre enda säsonger i klubben.



Som landslagstränare ledde Conte Italien till kvartsfinal i EM 2016, där de åkte ut mot Tyskland på straffar. Efter uppdraget som landslagscoach tog tränaren över Chelsea, som kommit 10:a säsongen innan. Med Conte vid rodret blev det genast en Premier League-titel.

5. José Mourinho

Om listan hade grundat sig endast på den senaste tidens resultat är frågan om Mourinho ens hade funnits med på vår lista, men att han är en av de tränare som uträttat mest genom åren är ett faktum.



Portugisen har vunnit Champions League med två i sammanhanget underdogs, Porto och Inter. Han har även tagit hem ligatitlar i Portugal, England, Italien (där han vann en trippel), i Spanien och i England igen. Återstår att se om han lyckas ta tillbaka Manchester United till den yppersta Europatoppen.

4. Diego Simeone

Diego Simoene är inte den tränaren med flest titlar på denna lista, men han är antagligen den tränare som gjort störst bedrifter med minst medel.



Atlético kan inte mäta sig ekonomiskt med de andra toppklubbarna i Europa, men Simeone har hittat andra vägar. Han har gjort ett tidigare svängigt Atlético till ett av världens stadigaste lag, och byggt ett slitande kollektiv som aldrig ger upp. Laget har under Simeones tid i klubben blivit av med många av sina stjärnor, men med ”El Cholo” som ansvarig tappar de aldrig gnistan.



Simoene har som Atlético-tränare vunnit La Liga, Spanska Cupen, Spanska Supercupen, Europa League samt nått Champions League-final två gånger.

3. Joachim Löw

”Jogi” Löw blev huvudansvarig för det tyska landslaget 2006, och har sedan dess onekligen varit framgångsrik. På tre VM-slutspel har det blivit ett VM-guld och två VM-brons, och på tre EM-slutspel har Löw lett Tyskland till ett EM-guld, ett EM-silver och en semifinalplats. Ingen kan ens jämföra sig med Löws facit i landslagssammanhang.



Som klubblagstränare har han bland annat ett UEFA Cup-silver med VfB Stuttgart och ett österrikiskt ligaguld med Tirol Innsbruck.

2. Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti har antagligen världens främsta tränar-CV. Den gode Carlo inledde med att coacha Reggiana, och tog därefter över Parma. Sedan Parma-tiden har han varit ansvarig över i tur och ordning: Juventus FC, AC Milan, Chelsea FC, Paris Saint-Germain, Real Madrid CF och FC Bayern München.



Ancelotti är den ende tränaren som har vunnit Champions League tre gånger (två gånger med Milan, en med Real Madrid), och även den ende tränaren som nått finalen fyra gånger (han utöver segrarna ytterligare en final med Milan). Han har även vunnit ligatitlar i alla länder han coachat ett lag i – Italien, England, Frankrike, Spanien och Tyskland.

1. Pep Guardiola

När Pep Guardiola tog över FC Barcelona hade laget nyss gått igenom en titellös säsong och hamnat på 3:e plats i La Liga. Den nye, oprövade tränaren Guardiola valde att omedelbart göra sig av med storstjärnorna Ronaldinho och Deco, och man undrade hur kommande säsong, 2008/09, skulle se ut.



Det blev en sex titlar, två El Clásico-segrar under första säsongen. Laget bjöd dessutom på sällan skådat vacker fotboll. Efter tre framgångsrika år i klubben lämnade Pep, och nästa anhalt var München.



Med Bayern vann Pep Bundesligas tidigaste ligatitel någonsin, då laget säkrade segern med sju återstående omgångar. Pep slog även rekordet för den längsta obesegrade svit en ny Bundesligatränare haft, då han gick 28 matcher innan han förlorade sin första Bundesligamatch.



Sedan sommaren 2016 har Pep coachat Manchester City, och efter en tredjeplats i Premier League, och en titellös första säsong, är City just nu Europas hetaste lag. Ligan leder man med hela 16 poäng, laget vann ligacupen och är klart för kvartsfinal i Champions League. Frågan är om något lag kan stoppa City, på vägen mot deras första Champions League-titel någonsin.

Bubblare:

Claudio Ranieri, Nantes

Leonardo Jardim, Monaco

Luis Enríque, Barcelona

Jürgen Klopp, Liverpool

Unai Emery, PSG