Real Madrid har vunnit Champions League de tre senaste säsongerna och är således det bästa klubblaget i Europa och världen. Men vilka är egentligen bäst vid sidan av planen?



Vi har kollat upp hur många följare världens storklubbar har på Facebook, vilket visat att Real Madrid är störst även utanför planen. Klubben har hela 109 miljoner följare. Tätt bakom Real finner vi Barcelona, och därefter tre engelska klubbar.



Någonting som är anmärkningsvärt är Juventus stora lyft den senaste månaden. Sedan den femfaldige Ballon d’Or-vinnaren Cristiano Ronaldo skrev på för klubben har klubben fått omkring 20 procent mer följare. 10. Liverpool 32 miljoner följare på Facebook 9. Juventus 34 miljoner följare på Facebook 8. PSG 35 miljoner följare på Facebook 7. Manchester City 35 miljoner följare på Facebook 6. Bayern München 37 miljoner följare på Facebook 5. Arsenal 38 miljoner följare på Facebook 4. Chelsea 48 miljoner följare på Facebook 3. Man United 74 miljoner följare på Facebook 2. Barcelona 103 miljoner följare på Facebook 1. Real Madrid 109 miljoner följare på Facebook Populäraste lagen i Premier League - land för land

