Lionel Messi, Miralem Pjanic och Hakan Çalhanoğlu är några av världens bästa frisparksskyttar just nu. Men vem är egentligen bäst genom tiderna? Här finner ni vår topplista över de spelarna som har gjort flest frisparksmål genom tiderna.

10. Marcelinho Carioca Frisparksmål: 59 stycken Klubbar: Flamengo, Corinthians, Valencia, Corinthians, Santos, Gamba Osaka, Vasco da Gama, Al-Nassr, Vasco da Gama, Ajaccio, Brasiliense, Corinthians, Santo André 9. Rogerio Ceni Frisparksmål: 59 stycken Klubbar: São Paulo 8. Ronald Koeman Frisparksmål: 60 stycken Klubbar: Groningen, Ajax, PSV, Barcelona, Feyenoord 7. Zico Frisparksmål: 62 stycken Klubbar: Flamengo, Udinese, Flamengo, Kashima Antlers 6. Diego Maradona Frisparksmål: 62 stycken Klubbar: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys, Boca Juniors 5. David Beckham Frisparksmål: 65 stycken Klubbar: Manchester United, Preston North End, Real Madrid, LA Galaxy, Milan, Milan, PSG 4. Ronaldinho Frisparksmål: 66 stycken Klubbar: Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro, Fluminense "Ronaldinho tränade bara en dag i veckan" 3. Victor Legrotaglie Frisparksmål: 66 mål Klubbar: Gimnasia y Esgrima, Chacarita Juniors, Gimnasia y Esgrima, Atlétco Argentino, Gimnasia y Esgrima, Atlético Argentino, Juventud Alianza, Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Américo Tesorieri 2. Pelé Frisparksmål: 70 stycken Klubbar: Santos, New York Cosmos 1. Juninho Pernambucano Frisparksmål: 77 stycken Klubbar: Sport do Recife, Vasco da Gama, Lyon, Al-Gharafa, Vasco da Gama, New York Red Bulls, Vasco da Gama Relaterade nyheter: (2017) Kennedy Bakircioglü förlänger kontraktet med Hammarby

